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14.05.2019 11:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мегаватты из сточных вод

Крымские ученые примут участие в разработке малых ГЭС
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 101(7859)
Команда крымских ученых Физико-технического института Крымского федерального университета (КФУ) получила приглашение поучаствовать в перспективном проекте создания малых гидроэлектростанций. Эксперты оценивают проект, как потенциально привлекательный для коммерциализации и выхода на внутрироссийский и зарубежные рынки.
Крымчане уже успели запатентовать свои изобретения в сфере технологий автономной энергетики. Фото: Сергей Винник/РГ Крымчане уже успели запатентовать свои изобретения в сфере технологий автономной энергетики. Фото: Сергей Винник/РГ
Крымчане уже успели запатентовать свои изобретения в сфере технологий автономной энергетики. Фото: Сергей Винник/РГ

Речь идет о воплощении в жизнь разработки изобретателя Юрия Чашкова, получившей высокую оценку специалистов.

- Прелесть этого проекта в том, что фактически мобильная ГЭС производительностью 1 мегаватт помещается в морской 20-тонный контейнер, - рассказал "РГ" председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Антон Ищенко. - Это делает ее мобильной и быстро монтируемой. К тому же пока мы не видим в мире аналогов. Поэтому надеемся, что при правильном формировании команды и формулировании стратегии, в ближайшее время мы представим рынку достаточно интересный коммерческий продукт.

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Сейчас как раз идет формирование команды. Уже известно, что в нее войдут специалисты-гидродинамики МГУ, эксперты в области цифровых технологий Петербургского политехнического университета. Крымские ученые присоединятся к проекту со своими наработками в производстве электрогенераторов.

- В КФУ есть хороший опыт, связанный с созданием электрических машин, более эффективных, чем существующие в мире аналоги. Плюс есть некие компетенции, которые позволяют выпускать электрическое мотор-колесо, которое сегодня востребовано во всех моделях электромобилей, - рассказал Антон Ищенко. - Мы собираем команду с самыми лучшими проектными решениями, которые существуют в России.

В портфеле крымских ученых, заинтересовавшем ВОИР, есть несколько перспективных разработок. Помимо мотор-колеса это тихоходный генератор для ветроэлектростанций и генераторы со скоростью до 3 000 оборотов в минуту, пригодные для использования в мобильных бензиновых электростанциях. Все разработки связаны с технологиями автономной энергетики.

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- Одним из ключевых элементов в работе над созданием мини-ГЭС является генератор на постоянных магнитах с полым ротором, - рассказал "РГ" кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ Дмитрий Филиппов. - В России такие генераторы серийно не производят, а за рубежом если и делают, то под конкретный заказ. У нас есть такой опыт, поскольку существует технология, которую мы разрабатываем сами. Это технология электрических машин с постоянными магнитами.

Крымские инженеры-физики уже запатентовали ноу-хау. В этом году они рассчитывают испытать свои машины в сертифицированной лаборатории и затем предложить их бизнесу.

- Наша технология позволяет увеличить плотность упаковки провода в статоре. За счет этого мы можем получать более высокую мощность в тех же объемах. Либо, что для нас более важно, сэкономить на магнитах, - рассказал Дмитрий Филиппов. - Чем больше у нас заложено провода в статоре, тем меньшую массу магнитов можно использовать для получения такой же мощности. Технология изготовления обмотки в данном случае ключевая и мы ее запатентовали.

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К созданию действующей модели малой ГЭС уже проявил интерес бизнес. Отечественный производитель электродвигателей из Липецка провел внутреннюю экспертизу изобретения Чашкова и дал положительное заключение. Предприятие инвестирует средства в проект и выступает его промышленным партнером.

- Мы рассчитываем получить коммерчески привлекательный продукт с огромными перспективами для тиражирования, - отметил Антон Ищенко. - В том числе и с экспортным потенциалом, потому что во многих странах есть огромное число малых рек и удаленные населенные пункты, нуждающиеся в электроснабжении.

Мини-ГЭС пригодна не только для отдаленных уголков планеты, но и для крупных городов. С ее помощью и в мегаполисе, и в населенном пункте средней величины можно получить дополнительный источник энергии, устанавливая минигенераторы на пути сброса сточных вод. .

Общество Наука Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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