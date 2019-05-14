На Урале нетрезвые пациенты удерживали в квартире бригаду "скорой"

В городе Златоусте Челябинской области организована проверка по факту незаконного задержания в квартире сотрудников прибывшей по вызову "скорой". Об этом сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- Заявление об инциденте поступило в правоохранительные органы Златоуста, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Из него следует, что нетрезвые местные жители удерживали в квартире двух врачей скорой помощи, прибывших по вызову к больному. По инициативе следственных органов СК РФ материалы по данному факту переданы из органов внутренних дел для проведения тщательной проверки.

Расследование инцидента взято на контроль руководством следственного управления. По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в СК.