Сколько на Среднем Урале фрилансеров

Фрилансеры - свободные работники - отмечают сегодня свой профессиональный праздник. По такому случаю аналитики подсчитали, а сколько вообще в Свердловской области специалистов работает удаленно. Оказалось, немало.

Так, 26 процентов жителей региона, по данным исследования, работают не в штате компаний. Еще у 28 процентов свердловчан опыт удаленной работы был в прошлом, а 35 процентов не против потрудиться так в будущем.

Большинство фрилансеров заняты в сферах искусства, развлечений и медиа, в маркетинге, рекламе и PR, есть среди них и юристы, и администраторы, и продажники.

"На Екатеринбург приходится около 80 процентов соискателей, готовых к удаленной работе. Еще 4,5 процента живут в Нижнем Тагиле, по полтора процента - в Первоуральске, Каменске-Уральском и Верхней Пышме (ближайшие к Екатеринбургу крупные города - ред.)", - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Чаще всего удаленку предпочитают молодые специалисты 26-35 лет, у большинства - высшее образование и стаж в профессии более шести лет.

Что касается зарплаты, то в этом плане фрилансеры солидарны с теми, кто трудится в офисах: в среднем они претендуют на 35 тысяч рублей в месяц.