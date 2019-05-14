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14.05.2019 08:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сколько на Среднем Урале фрилансеров

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фрилансеры - свободные работники - отмечают сегодня свой профессиональный праздник. По такому случаю аналитики подсчитали, а сколько вообще в Свердловской области специалистов работает удаленно. Оказалось, немало.

Так, 26 процентов жителей региона, по данным исследования, работают не в штате компаний. Еще у 28 процентов свердловчан опыт удаленной работы был в прошлом, а 35 процентов не против потрудиться так в будущем.

Фото: iStock
Названы отрасли, где трудится больше всего удаленных сотрудников

Большинство фрилансеров заняты в сферах искусства, развлечений и медиа, в маркетинге, рекламе и PR, есть среди них и юристы, и администраторы, и продажники.

"На Екатеринбург приходится около 80 процентов соискателей, готовых к удаленной работе. Еще 4,5 процента живут в Нижнем Тагиле, по полтора процента - в Первоуральске, Каменске-Уральском и Верхней Пышме (ближайшие к Екатеринбургу крупные города - ред.)", - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Чаще всего удаленку предпочитают молодые специалисты 26-35 лет, у большинства - высшее образование и стаж в профессии более шести лет.

Что касается зарплаты, то в этом плане фрилансеры солидарны с теми, кто трудится в офисах: в среднем они претендуют на 35 тысяч рублей в месяц.

Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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