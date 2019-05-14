В Югре водитель сбил подростка и въехал в жилой дом

В поселке Пионерский Советского района ХМАО-Югры мужчина 1973 года рождения за рулем машины марки Ford сбил подростка и въехал в жилой дом.

Как передает пресс-служба региональной ГИБДД, происшествие случилось накануне около 17:38. По предварительным данным правоохранительных органов, шофер не справился с управлением. Он сбил 14-летнего парня, после чего врезался в стену строения.

Пострадал несовершеннолетний пешеход, а также пожилая женщина, которая была в момент ДТП в доме.

Между тем

Как сообщается в сводке Госавтоинспекции автономного округа за 13 мая, всего в регионе было 9713 нарушений ПДД, пятерых водителей задержали за управление машиной в состоянии опьянения, еще столько же - за отказ пройти освидетельствования, и троих - за повторное нахождение за рулем транспортом в нетрезвом виде.