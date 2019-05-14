Роскомнадзор блокирует ресурсы с ответами на вопросы школьных экзаменов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принимает меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим ответы на вопросы школьных экзаменов.

В Единый реестр запрещенной информации на основании решений судов внесено 59 сайтов или их интернет-страниц с ответами на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ), Единого государственного экзамена (ЕГЭ), с контрольно-измерительными материалами (КИМ), а также с данными о способах и формах сдачи экзаменов без изучения необходимого предмета, сообщает пресс-служба ведомства.

Владельцы 49 сайтов ограничили доступ к запрещенным сведениям. Владельцам еще 2 сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении незаконной информации.

Доступ к 8 страницам сайтов, откуда данные не были удалены, будет ограничен.