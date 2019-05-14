Российский бесшумный миномет высоко оценили в США

Российский 82-мм миномет 2B25 привлек внимание американских аналитиков из-за способности вести беззвучную и беспламенную стрельбу.

"Миномет 2Б25 используется для поражения пехотинцев, расположенных в поле или в окопах, и эффективен против личного состава в бронежилетах", - сообщает издание Quartz.

При этом уникальная конструкция миномета 2B25 позволяет запускать мины без вспышки при выстреле и дыма. Кроме того, во время стрельбы не слышно характерных громких звуков. Дальность стрельбы 1200 метров, скорострельность - 15 выстрелов в минуту. Миномет легко складывается и его может переносить один военнослужащий, а подготовка к бою занимает 30 секунд.

Аналитики отмечают, что на современном оружейном рынке нет аналогов российскому бесшумному миномету. Официальные представители Пентагона воздерживаются от комментариев, но эксперты называют 2Б25 привлекательным для спецназа, особенно в контртеррористических операциях.

”Дальнобойное, крупнокалиберное, скрытное и портативное оружие прекрасно послужило бы этой цели",- говорит Шарон Берк, бывший помощник министра обороны США в администрации Обамы.

Полковник армии США в отставке Джеффри Маккосленд считает, что самый главный козырь российского миномета - "элемент неожиданности”. По его мнению, бесшумный миномет может стать надежным источником дохода для России.

"В таких странах как Судан и Конго, по большому счету, преобладают легкие пехотные подразделения, поэтому продажа миномета на мировом рынке является отличной возможностью”, - говорит он.

Кстати

Впервые 82-мм миномет для беспламенной и беззвучной стрельбы был изобретен советскими инженерами в 1943 году. До 2018 года фотографии и описание уникального оружия были засекречены. В обнародованном Минобороны альбоме "Минометное вооружение. Главное артиллерийское управление КА" говорится, что миномет предназначен для вооружения партизанских отрядов для внезапных и скрытных нападений.