Счетная палата будет контролировать бюджетные средства по всей цепочке

Документ был внесен группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. В подготовке закона активное участие принимала и сама Счетная палата, руководство которой собирается создать сквозную систему контроля над реализацией нацпроектов и стать "центром компетенций" в сфере борьбы с коррупцией.
Ведомство теперь сможет анализировать использование бюджетных денег по всей цепочке, подчеркнул важность изменений глава СП Алексей Кудрин, обсуждая инициативу с депутатами. "И это, безусловно, даст лучшую картину информации для дальнейших решений и повышения эффективности нашей работы", - заверил он. При этом расширение штата дополнительные полномочия не потребуют, добавил Алексей Кудрин.
Во-первых, Счетная палата сможет проводить аудит компаний в части использования ими субсидий из бюджета. Речь идет о тех юрлицах или ИП, которые производят товары или оказывают услуги, получая федеральные субсидии. Таким образом, ведомство проверит не только тех, кто разместил госзаказ, то есть госорганы, но и тех, кто исполнял. Аудиторы проследят путь денег, начиная от получателей средств в лице региональных чиновников до предприятий, которые будут на конкурсной основе определены как исполнители. Например, при ремонте дорог или строительстве школ и детсадов в рамках нацпроектов.
Новый закон позволит создать единую систему контроля над эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях реализации нацпроектов и госпрограмм, подчеркнул Вячеслав Володин. "Важно проследить, на что они потрачены и каков результат", - отметил спикер, напомнив, что речь идет о "значительных суммах".
Еще одно ключевое нововведение - СП сможет проверять "дочки" государственных структур. Пока что аудиторы могут "мониторить" только их "головные" компании. Теперь же под контроль попадут все хозяйственные товарищества и общества с участием в уставных капиталах как государственных корпораций, так и госкомпаний, а также публично-правовых компаний. Список объектов контроля сильно пополнится - например, только у "Роскосмоса" 76 дочерних организаций (конструкторские бюро, проектные организации и т.п.).
"Иной раз мы видим, как бюджетные деньги, субсидии, средства из федерального бюджета тратятся неэффективно, - напомнил зампред комитета по финрынку Антон Гетта. - Происходит расточительство, когда покупаются автомобили, создаются разные другие условия для топ-менеджмента таких компаний. Или эти деньги расходуются, не достигая цели".
Контроль со стороны СП, выразил уверенность парламентарий, выступит в качестве профилактической меры: "Зная, что Счетная палата может прийти и проверить, лишний раз такие работники подумают, как эти деньги расходовать".