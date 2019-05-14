СМИ: США могут направить 120 тысяч военных для противодействия Ирану

В Пентагоне подготовлен военный план, в соответствии с которым США направят на Ближний Восток до 120 тысяч военных. Это произойдет, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американцев. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники, знакомые с планом и. о. министра обороны США Патрика Шанахана.

Сообщается, что Шанахан представил документ девятого мая на встрече помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, а главным инициатором составления документа стал советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Издание отмечает, что предусмотренное в плане количество военных стало шоком для многих чиновников - аналогичное число американских военнослужащих было задействовано во время вторжения в Ирак в 2003 году, хотя новый план и не предусматривает сухопутной операции.

Напомним, что отношения между Вашингтоном и Тегераном вновь обострились после решения Трампа разорвать "ядерную сделку" с Ираном и возобновить режим санкции.