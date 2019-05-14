СМИ: США запретили Европе самостоятельно заниматься обороной

Вашингтон пригрозил Евросоюзу экономическими и политическими последствиями, если в Брюсселе будут самостоятельно разрабатывать оборонные проекты, которые несут угрозу НАТО. Об этом сообщает издание El País, ссылаясь на письмо заместителя госсекретаря США Эллен Лорд в адрес главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

В послании отмечается, что оборонные планы ЕС несут прямую угрозу для трех десятилетий интеграции трансатлантической оборонной индустрии и в целом для военного сотрудничества в рамках НАТО. Кроме того, они приведут к соперничеству между ЕС и альянсом.

Американцы, прежде всего, посчитали угрожающим их интересам регламент европейского оборонного фонда, который позволяет привлекать к проектам страны, не входящие в ЕС. Кроме того, предусматривается сохранение за Евросоюзом права на интеллектуальную собственность проектов.

В США также не довольны программой Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны, которое направлено на усиление сотрудничества в военной области внутри ЕС.

Как отметила заместитель госсекретаря, развитие оборонных мощностей в Европе приведет к дублированию военных систем и повышенному расходу ресурсов.

При этом в Вашингтоне рассчитывают на увеличение военных расходов членов НАТО, однако речи о самостоятельном выборе, на что их пустить, не идет.

Издание отмечает, что письмо стало ответом на создание общеевропейского оборонного фонда в размере 13 миллиардов евро, которое Европарламент одобрил 20 апреля. Средства предполагается направить на реализацию совместных проектов по разработке стратегически важного вооружения и техники для нужд стран-членов ЕС.