Три человека стали жертвами стрельбы в столице Судана

В столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции. В результате случившегося погибли три человека. Среди жертв - один военнослужащий.

Еще десять человек пострадали. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии, информирует Al Hadath.

"Неизвестные лица напали на демонстрантов, чтобы помешать соглашению с силами "Свободы и перемен", - отметили в Военсовете страны. Демонстранты обвиняют в применении силы сторонников прежнего режима.

Напомним, месяц назад минобороны Судана объявило о введении чрезвычайного положения на три месяца и распустило парламент после свержения президента Судана Омара аль-Башира, который находится под арестом. Протесты в стране начались в декабре прошлого года из-за ухудшения экономического положения. Население было недовольно повышением цен на хлеб и топливо.