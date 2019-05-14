Убийцы сына россиянки получили в Корее от 3 до 7 лет тюрьмы

Суд южнокорейского Инчхона приговорил к тюремным срокам от трех до семи лет четырех корейских подростков, которые обвинялись в избиениях с особой жестокостью и смерти 14-летнего сына россиянки, который учился вместе с обвиняемыми. Заключенные имеют право на досрочное освобождение после отбытия части срока заключения. Обвинение требовало максимального для подростков наказания в десять лет тюрьмы.

Напомним, что трагедия произошла 13 ноября прошлого года в одном из районов южнокорейского Инчхона. 14-летний ученик местной школы, у которого мама - русская, а отец - кореец (мальчик жил только с мамой), был найден мертвым возле 15-этажного жилого дома. Он упал с крыши здания.

Как выяснилось позже, до этого его на крышу заманили четверо одноклассников - три парня и одна девушка - и начали жестоко избивать, а также издеваться и глумиться над ним. После почти полутора часов побоев юноша упал с крыши здания и погиб. Четверка вначале пыталась представить дело так, что парень хотел покончить с собой, а они пытались его отговорить. Однако быстро было установлено, что погибшего предварительно избивали, а затем нашлись и другие факты, подтвердившие, что над парнем эта четверка издевалась и ранее.

По словам знакомых погибшего, над юношей в школе постоянно издевались из-за его "некорейской" внешности. Под давлением доказательств школьники сознались в содеянном. Они утверждают, что ранее погибший плохо высказался о внешности отца одного из обвиняемых.

Учитывая, что трагедия получила большой общественный резонанс, то к вердикту суда было приковано большое внимание. Первоначально суд ожидался 23 апреля, но адвокаты обвиняемых попросили время, чтобы попытаться достигнуть досудебного соглашения с матерью погибшего.

Судя по оглашенным результатам, мать отказалась от договоренностей с родителями обвиняемых. Сегодня суд Инчхона приговорил всех обвиняемых к различным срокам тюремного заключения. Те, кто признали свою вину и раскаялись, смогли смягчить наказание для себя. Так, один из подростков был приговорен к трем годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения после отбытия полутора лет в тюрьме. 16-летняя девушка получила четыре года с возможностью досрочного освобождения через два года.

Два других подростка, хотя признали, что участвовали в избиении, но отрицали связь между побоями и смертью жертвы. В итоге один из них получил шесть лет тюрьмы с возможностью освобождения через три года, а другой приговорен к семи годам с возможностью выхода через четыре года. Решение о досрочном освобождении будет приниматься властями, основываясь на том, как будут вести себя заключенные в тюрьме и из их степени осознания вины и раскаяния.

Отметим, что прокуратура требовала приговорить обвиняемых к максимально возможному для подростков наказанию - десяти годам тюрьмы с возможностью получить право на досрочный выход через пять лет.

Как говорится в заявлении суда, они приняли во внимание возраст обвиняемых, а также раскаяние и признание вины некоторыми из них, что и привело к различным приговорам и в целом к смягчению наказания по сравнению с тем, что запросила сторона обвинения.

Вместе с тем, суд признал взаимосвязь между побоями и смертью, считая, что они в итоге спровоцировали трагический исход. По мнению судей, погибший не пытался покончить с собой, а лишь хотел спрыгнуть на три метра вниз на выступ дома, чтобы спастись от побоев, но в итоге не удержал равновесия и упал с большой высоты. В отношении причин, которые толкнули четверку на подобную жесткость, было заявлено, что до этого юноша критически отозвался о внешности отца одного из обвиняемых, а когда одноклассники предложили с ними пойти, то он сказал: "Чем проводить время с вами, мне важнее в компьютерные игры поиграть".

Судьи также поддержали мнение прокуратуры, которая указывала на "особо жесткий" характер издевательств и побоев, а также то, что подростки полностью отдавали отчет в своих действиях.

Это происшествие получило в Корее большой общественный резонанс, возобновив дискуссию о необходимости решения проблемы "буллинга” в местных школах. Все это не оставило равнодушными и находящихся в Корее россиян и граждан СНГ, у многих из которых дети также учатся в корейских школах. Координационный совет организаций российских соотечественников в Республике Корея опубликовал открытое письмо премьер-министру страны Ли Нак Ёну, призвав власти встать на защиту детей, а также всерьез заняться существующей в корейских школах проблемой буллинга, когда одного ученика систематически травят и унижают его одноклассники. На сайте администрации президента Республики Корея появилась петиция с требованием призвать к ответу всех виновных в трагедии. Воззвание получило большое количество откликов.