В США подготовили к испытаниям украшения-контрацептивы

Ученые из Технологического института Джорджии разработали новые гормональные пластыри-контрацептивы от нежелательной беременности. Для удобного применения их можно интегрировать в ювелирные украшения - серьги, кольца, браслеты или наручные часы.

Эффективность препарата проверена на лабораторных крысах, а клинические испытания на людях намечено провести в ближайшее время.

"Фармацевтические ювелирные изделия могут обеспечить новый метод доставки лекарств, особенно для контрацептивных гормонов, которые имеют потенциал для улучшения приемлемости и повышения приверженности к лекарствам", - говорится в научном журнале Journal of Controlled Release.

В качестве препарата в пластырях используется левоноргестрел - синтетический аналог прогестогена, препятствующий имплантации оплодотворенной яйцеклетки в матку. Минимальная площадь пластыря - 0,7 см2, и поэтому его легко можно разместить в ювелирных украшениях или бижутерии.