В Кремле оценили риски торговой войны США и КНР

Торговая война США и Китая отразится на мировой экономике, но не надо преувеличивать ее риски для России, где ситуация стабильна, считают в Кремле. Наша страна готова выстраивать самостоятельные торгово-экономические отношения с обеими державами.

"Не может не иметь последствий для всемирного экономического климата", - ответил на вопрос журналистов про влияние на Россию торговой войны Штатов и КНР пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, скорее, это последствия со знаком минус, чем плюс", - оценил представитель Кремля. "Но не стоит преувеличивать такие последствия для нашей страны", - добавил он.

"Наша экономика с точки зрения основных параметров развивается достаточно устойчиво, может, не так быстро, как хотелось бы, но достаточно устойчиво, - продолжил Песков. - Результаты мер по стабилизации экономики и хеджированию рисков международной торговли, экономической турбулентности видны. Стабилизирующее воздействие правительства налицо".

На вопрос о том, есть ли окно возможностей для России в связи с этой торговой войной, представитель Кремля напомнил, что Китай - очень важный партнер и что есть цели расширения объема торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

"Хотя, конечно, не без проблем", - сказал Песков. "Но они неизбежны при таких достаточно широких объемах сотрудничества", - считает он.

Кроме того, пресс-секретарь президента напомнил, что идет обширная подготовка к госвизиту китайского лидера Си Цзиньпина.

"С США дела обстоят несоизмеримо хуже в плане развития двусторонних отношений, - констатировал Песков, - хотя наш президент неоднократно говорил о нашей заинтересованности в развитии торгово-экономического сотрудничества".

"Это не наша война, Россия заинтересована в выстраивании самостоятельных отношений как с Китаем, так и с США", - заключил представитель Кремля.