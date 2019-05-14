В Раде рассказали о последствиях разрыва отношений с Россией

В случае окончательного разрыва отношений с Россией Украина останется без "помощи с Востока". Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". Политик также отметил, что Киеву необходимо восстанавливать отношения как с Москвой, так и со странами СНГ.

"Но это ни в коем случае не означает, что мы должны разрывать отношения с Западной Европой и американцами", - уточнил Рабинович.

Кроме того, депутат дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому - Киев должен выстраивать выгодные для него отношения с Востоком и Западом.

"Я хочу дать один совет команде Зеленского. Ласковый теленок двух маток сосет, и надо стать таким ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада, и с Востока", - заявил Рабинович.