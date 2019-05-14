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14.05.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве определили лучшие плавленые сыры

Текст: Марина Гусенко
В Роскачестве протестировали плавленые сыры жирностью от 45 до 60 процентов 20 брендов. Каждый образец исследовали по 70 показателям безопасности и качества. Но оказалось, что ни один из них не достоин государственного Знака качества.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Хорошая новость в том, что в продукции не нашли нарушений по содержанию антибиотиков, пестицидов, токсинов, тяжелых металлов, нитритов, нитратов, ГМО. Соль и консерванты в плавленых сырах содержатся в пределах допустимой нормы.

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Однако в товаре одной торговой марки были найдены бактерии кишечной палочки. Проверку на содержание немолочных жиров не прошли сыры четырех производителей (в этой продукции категорически не должно быть растительного жира. Если он есть - это уже не плавленый сыр, а фальсификат, и называться он должен "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра").

Вкус плавленого сыра должен быть от слабовыраженного сырного до сливочного. Допускается пряный или кисловатый вкус. По консистенции он должен быть нежным, пластичным, мажущимся или кремообразным. По цвету - от белого до желтого. Эксперты Роскачества отмечают, что проверенный плавленный сыр в основном соответствовал требованиям ГОСТа по консистенции, цвету, запаху.

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Но у некоторых образцов был привкус пастеризации, топленого масла. Скорее всего это связано с высокой температурой пастеризации. Исторически плавленый сыр изготавливался из дорогих твердых сортов зрелого сыра. Сейчас большинство плавленых сыров производят из творога.

Подробности исследования, а также названия лучших и "дисквалифицированных" плавленых сыров можно прочитать на сайте Роскачества.

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