В России начали чаще брать семейную ипотеку

С начала года количество сделок по семейной ипотеке увеличилось на 7 процентов, отмечают в компании "Бон Тон". Прирост связан с изменением условий получения такой ипотеки - увеличением срока действия льготной ставки на весь период действия кредита.

Популярности этому виду кредита добавила и ситуация на рынке. Предложения банков стали дорожать, и льготная ставка стала интересна большему числу семей.

Напомним, семейная ипотека выдается заемщикам, в семье которых второй и последующие дети появились после 1 января 2018 года. Получить кредит на улучшение жилищных условий они могут по ставке 6 процентов.