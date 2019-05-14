В Сети появились новые подробности о Samsung Galaxy Note 10

Новинка от южнокорейского гиганта получит экран с соотношением сторон 19:9. Обычную версию оснастят дисплеем с диагональю 6,28 дюйма, а старшая версия с приставкой Pro обзаведется матрицей 6,75 дюйма. Разрешение составит 3040х1440 точек.

Кроме того, Galaxy Note 10 может получить аккумулятор повышенной емкости - 4500 мАч. Также из источников стало известно, что устройства будут поддерживать сети 5G.

Что касается камер в смартфонах, то они будут состоять из четырех модулей, включая три обычных сенсора и ToF-камеру. По неподтвержденным данным, Galaxy Note 10 могут получить новые матрицы для фотокамер. Напомним, что накануне Samsung представила 64-мегапиксельный и 48-мегапиксельный сенсоры нового поколения.