В школах Мехико отменили физкультуру на улице из-за загрязнения воздуха

Сильное загрязнение воздуха стало причиной отмены в учебных заведениях Мехико занятий физкультурой на улице, а также перемен на свежем воздухе.

Соответствующее заявление распространило министерство образования Мексики. В документе подчеркивается, что данное решение было принято в целях снижения возможного негативного влияния на здоровье детей и подростков, пишет РИА Новости.

Экологическая обстановка в Мехико ухудшилась из-за многочисленных лесных пожаров вокруг мегаполиса. По данным столичной комиссии по окружающей среде, в воздухе серьезно увеличилось количество вредных веществ и продуктов горения.