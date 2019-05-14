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ВЦИОМ назвал процент россиян, которые не смотрят "Игру престолов"

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    14.05.2019, 10:55
Текст:   Олег Усков

Уже менее чем через неделю состоится премьера шестого, финального эпизода восьмого, заключительного сезона главного сериала современности "Игра престолов".

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел заранее тематический опрос. В ходе которого респонденты назвали, в частности, своих любимых героев саги. Где все, в принципе, без откровений.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
Вышел тизер самой последней серии "Игры престолов"

Первую строчку "чарта" заняли Дейенерис Таргариен и привычно всеобщий любимец Тирион Ланнистер - за них проголосовали по 12% россиян.

При этом стоит заметить, что инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 30 апреля, то есть задолго до событий пятой, переломной серии ИП, в которой Бурерожденная показала себя со своей таргариенской стороны. Соответственно, не исключено, что проводи ВЦИОМ опрос позже, места в "хит-параде" распределились бы иначе.

Как бы там ни было, второе место списка - у короля Севера Джон Сноу с 11%, третье - у Арьи Старк с 6%.

Акцентировано, что Дейенерис более всего была мила россиянам в возрасте от 18 до 24 лет (таких 21%), женщинам (18%), тогда как Тириону симпатизируют 35-44-летние (15%) и по большей части - мужчины (14%).

Что до Джона, там так: северянин люб респондентам от 18 до 24 лет (18%) и 25-34-летним (17%). Тогда как боевитая Арья больше нравится женщинам (10%) и, опять же, молодым людям, набрав по 9% среди 18-24-летних и 25-34-летних опрошенных.

Отмечено, что каждый пятый россиянин (22%) из тех, кто знаком с сериалом, назвать любимого героя эпика затруднился.

При этом 71% респондентов не смотрели ИП и не планируют. 86% - среди людей в возрасте от шестидесяти лет и старше.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян возрастом старше восемнадцати лет.

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