ВЦИОМ назвал процент россиян, которые не смотрят "Игру престолов"

Уже менее чем через неделю состоится премьера шестого, финального эпизода восьмого, заключительного сезона главного сериала современности "Игра престолов".

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел заранее тематический опрос. В ходе которого респонденты назвали, в частности, своих любимых героев саги. Где все, в принципе, без откровений.

Первую строчку "чарта" заняли Дейенерис Таргариен и привычно всеобщий любимец Тирион Ланнистер - за них проголосовали по 12% россиян.

При этом стоит заметить, что инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 30 апреля, то есть задолго до событий пятой, переломной серии ИП, в которой Бурерожденная показала себя со своей таргариенской стороны. Соответственно, не исключено, что проводи ВЦИОМ опрос позже, места в "хит-параде" распределились бы иначе.

Как бы там ни было, второе место списка - у короля Севера Джон Сноу с 11%, третье - у Арьи Старк с 6%.

Акцентировано, что Дейенерис более всего была мила россиянам в возрасте от 18 до 24 лет (таких 21%), женщинам (18%), тогда как Тириону симпатизируют 35-44-летние (15%) и по большей части - мужчины (14%).

Что до Джона, там так: северянин люб респондентам от 18 до 24 лет (18%) и 25-34-летним (17%). Тогда как боевитая Арья больше нравится женщинам (10%) и, опять же, молодым людям, набрав по 9% среди 18-24-летних и 25-34-летних опрошенных.

Отмечено, что каждый пятый россиянин (22%) из тех, кто знаком с сериалом, назвать любимого героя эпика затруднился.

При этом 71% респондентов не смотрели ИП и не планируют. 86% - среди людей в возрасте от шестидесяти лет и старше.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян возрастом старше восемнадцати лет.