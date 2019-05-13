Hells Bells: вышла предпоследняя серия "Игры престолов"

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История с до изжоги мемогеничным стаканчиком из четвертого эпизода финального сезона ИП, установившего в рамках сериала прискорбный и постыдный антирекорд, немало, конечно, подпортила всем нам крови. Заставив задаваться вопросами: "Какого черта здесь вообще происходит? Кто все эти глупые, слезливые люди? И куда они дели нашу "Игру престолов"?!".

И пока конспирологи включали версию циничного продакт плейсмента, называя абсурдные цифры, наиболее унылые гнули линию, что дела в Семи Королевствах, похоже, и в самом деле окончательная дрянь - шоу просто до такой вот откровенной степени обрыдло-де своим создателям. "Вы только гляньте на третью серию, - говорили они. - Эпизод, с помпой анонсировавшийся как одно из осевых событий GOT, по сути стал его главным провалом".

"Да, сливают, гады", - констатировали осведомленные граждане, теребя спойлеры оставшихся серий.

В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно. С одной стороны, конечно, это еще смотря как монета ляжет. С другой - ложится она у них всё больше нараскоряку.

"Не ждите от четвертой серии ничего особенного, - честно предупреждала накануне актриса Эмилия Кларк, - реальная движуха начнется в пятой, предпоследней. Вот там уже будет настоящее безумие!".

При этом девушка, естественно, не стала вдаваться в нюансы и не уточнила, что речь идет, среди эпичного, жесточайшего, сурового и брутального прочего, и о настоящем безумии. Вплоть до буквальной реализации плана Эйриса II Таргариена, более известного как, опять же, Безумный Король, - последнего короля из династии Таргариенов на Железном троне. Отца Дейенерис и деда Эйгона Таргариена. То есть Джона Сноу.

Бениофф и Уайсс опять всех обманули: не ту серию шоураннеры ловко представляли как центровую, ломающую об колено, как наиболее эффектную, зрелищную, ошарашивающую. Без излишних посулов со своей стороны "выкатив" осоловевшей и начавшей откровенно дремать публике, несомненно, один из лучших и максимально шокирующих эпизодов саги. "Колокола" - именно та "Игра престолов", которая влюбила в себя десятки миллионов, став путеводной и пока недосягаемой звездой телефантастики. Полная реабилитация!

Впереди - 19 мая - еще, понятно, венец истории, бывшей с нами почти десять почти прекрасных лет. Но от него, в любом случае, нужно ждать теперь лишь горестей, печали и слез. Вне зависимости от того, кто сядет на трон.