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Новая серия "Игры престолов" стала самой провальной в истории сериала

Новости
    08.05.2019, 12:12
Текст:   Олег Усков

Пока наиболее стойкие и оптимистичные фанаты уверяют, что все вялое и неубедительное из происходящего в финальных эпизодах "Игры престолов" - это всего лишь хитрый ход, обманка - и в оставшихся двух эпизодах, как и обещала, например, Эмилия Кларк, начнутся настоящие шок и трепет, менее лояльная публика негативно голосует кнопкой. 

Фото: AP Photo/ Elise Amendola
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"Последние из Старков", четвертый эпизод восьмого сезона ИП, решенный в формате мелодрамы, где сердца только и делают, что разбиваются, установил антирекорд для всех серий саги, собрав на агрегаторе Rotten Tomatoes на этот часа унизительные 57%. И продолжая падать в рейтинге. И это при том, что ранее, в предыдущих сезонах, GOT не опускалась ниже 80% в принципе!  

Более того, премьеры шоу растущими темпами теряют зрителя, утомленного долгой раскачкой: четвертую серию посмотрели на двести тысяч зрителей меньше, чем третью, раскритикованную в хвост и в гриву "Долгую ночь", обещанную как самая грандиозная экранная битва в истории ТВ. 

В итоге премьера четвертого эпизода финального сезона собрала 11,8 миллиона зрителей. Тогда как "Долгую ночь" посмотрели в день премьеры 12,02 миллиона.

Впрочем, если брать общее количество зрителей четвертого эпизода, включая отложенные просмотры и просмотры на других платформах, то аудитория серии все еще достаточно внушительна. Она составила 17,2 миллиона, пишет Variety. Тогда как "Долгая ночь" и вовсе стала рекордной - 17,8 миллионов. Против 17,4 у первой серии текущего сезона.

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