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Стакан Престолов: ляп в популярном сериале породил массу мемов в Сети

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    07.05.2019, 18:40
Текст:   Олег Усков

Существует красивейшая фанатская теория, согласно которой действие всех, ну или почти всех важных сериалов канала HBO происходит в одной кинематографической вселенной. И по этой причине в "Мире Дикого Запада" нет парка "Средневековье". Мол, потому, что парк "Средневековье" - это и есть "Игра престолов". (Про сериал "Рим" - ну, вы поняли.)

Правда же, славно помечтать? И тут такой - хоп! - картонный стаканчик из "Старбакса" в ИП. И это вам не резиновый меч Джона Сноу, который легко просмотреть. А натурально здоровенный такой, вальяжный, наглый стакан из будущего посредь экрана.

Как мы все давно поняли, в GOT - по крайней мере, когда шоу еще шло по букве оригинала Мартина - случайных людей, телодвижений и лишних событий практически не бывало, и если на стене что-то веско висит - оно рано или поздно непременно упадет и кого-нибудь пришибет. Это раз.

Два: слегка нереально поверить, что те сотни человек, что трудятся на "Игре престолов", самом дорогом телешоу в истории, могли пропустить столь постыдный ляп. Режиссер, продюсеры, эскадрон товарищей, отвечающих за реквизит, монтажная группа, в конце-то концов… 

А помните, Эмилия Кларк накануне сулила, что две финальные серии по-настоящему "взорвут всем мозги"? И это будет просто "ААААААААА", которого никто не ожидал? Причем давно уже стращает.

Эх, мечты-мечты… Но, нет: "Стакан, - сказали создатели покаянно, - иногда это просто стакан. Никакого Фрейда. Сорян. Наш косяк". И немного вяло поострили.

"Пасхалка! Пасхалка!" - загалдели наиболее весёлые и целеустремленные. Меж тем Сеть истерично глумится и ликует. По отзывам о минувших четырех эпизодах, финальный сезон у поклонников восторга не вызывает. А тут еще и это. Мол, срамота.

Есть и другие темы для шуток:

Ну, да: срамота.

Хотя надежда всё ещё чуть жива.

Где-то там.

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