Стакан Престолов: ляп в популярном сериале породил массу мемов в Сети

Существует красивейшая фанатская теория, согласно которой действие всех, ну или почти всех важных сериалов канала HBO происходит в одной кинематографической вселенной. И по этой причине в "Мире Дикого Запада" нет парка "Средневековье". Мол, потому, что парк "Средневековье" - это и есть "Игра престолов". (Про сериал "Рим" - ну, вы поняли.)
я смотрю новый сезон игры престолов#GameofThrones pic.twitter.com/6TfIqBkMjx— домашний андроид профессор лингвистической кафедры (@callmebratan) 7 мая 2019 г.
Правда же, славно помечтать? И тут такой - хоп! - картонный стаканчик из "Старбакса" в ИП. И это вам не резиновый меч Джона Сноу, который легко просмотреть. А натурально здоровенный такой, вальяжный, наглый стакан из будущего посредь экрана.
Создатели #GameofThrones:— д э з и г н е р (@IamBossTrilla) 6 мая 2019 г.
- мы потратили два года на лучший сезон
Игра Престолов: pic.twitter.com/R5R3tXONiv
Как мы все давно поняли, в GOT - по крайней мере, когда шоу еще шло по букве оригинала Мартина - случайных людей, телодвижений и лишних событий практически не бывало, и если на стене что-то веско висит - оно рано или поздно непременно упадет и кого-нибудь пришибет. Это раз.
Два: слегка нереально поверить, что те сотни человек, что трудятся на "Игре престолов", самом дорогом телешоу в истории, могли пропустить столь постыдный ляп. Режиссер, продюсеры, эскадрон товарищей, отвечающих за реквизит, монтажная группа, в конце-то концов…
Коротко о последних событиях в Игре престолов#GameOfThrones pic.twitter.com/bShNvjaEJp— мемный дом (@memniydomik_) 6 мая 2019 г.
А помните, Эмилия Кларк накануне сулила, что две финальные серии по-настоящему "взорвут всем мозги"? И это будет просто "ААААААААА", которого никто не ожидал? Причем давно уже стращает.
Ned Stark “looking” at Missandei #GameofThrones pic.twitter.com/iDF5c1xJa3— Jake Montgomery (@JakeM0NTGOMERY) 6 мая 2019 г.
Эх, мечты-мечты… Но, нет: "Стакан, - сказали создатели покаянно, - иногда это просто стакан. Никакого Фрейда. Сорян. Наш косяк". И немного вяло поострили.
#GameofThrones— marysmedizinstudium (@marysmedizin) 6 мая 2019 г.
Gendry - "Be my Lady"
Arya - pic.twitter.com/L0KAGvUZEN
"Пасхалка! Пасхалка!" - загалдели наиболее весёлые и целеустремленные. Меж тем Сеть истерично глумится и ликует. По отзывам о минувших четырех эпизодах, финальный сезон у поклонников восторга не вызывает. А тут еще и это. Мол, срамота.
A Starbucks must always be in Winterfell.— Lauren Campbell (@LaurenACampbell) 6 мая 2019 г.
(Credit to johnnygigantic on Reddit)#GameOfThrones #ForTheThrone pic.twitter.com/Mx4ulWqOPM
If you want your coffee bend the knee. pic.twitter.com/32sHQ5wQ3j— Fede Camarotti (@fedecamarotti) 6 мая 2019 г.
МОИ ЭМОЦИИ ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА #GOTS8E4 {2}#GameofThrones pic.twitter.com/H5y0n0kKqA— десница (@Supreme_Maslow) 6 мая 2019 г.
Daenerys and friends at the grand opening of the first starbucks in the North pic.twitter.com/GqzLquPpgJ— Kamugabolehjahat (@AyziffyR) 6 мая 2019 г.
Ланнистеры: «Услышь мой рёв!»— Firefly (@Pinkbeaver2) 6 мая 2019 г.
Старки: «Зима близко!»🐺
Таргариены: «Двойной капучино без сахара!»👹#GameofThrones #memes pic.twitter.com/Nzg1U3radv
Есть и другие темы для шуток:
Король френдзоны умер, да здравствует король! #GameofThrones pic.twitter.com/BxVblY3f7d— Alina (@AlinaKosse) 6 мая 2019 г.
Когда призрак идёт с Тормундом на север #GameofThronesseason8episode4 #GameofThrones pic.twitter.com/m6RNy1a0Fn— Игра головного престола (@lovememez) 6 мая 2019 г.
Ну, да: срамота.
Когда твоя дочь спустя 5 минут рассказала секрет, который ты хранил более 20 лет:#GameOfThrones pic.twitter.com/zhAeWtdPF7— Banana Olya|Medicine💊 (@Styles_Fruit) 7 мая 2019 г.
Хотя надежда всё ещё чуть жива.
Коротко о новой серии: #GameofThrones pic.twitter.com/YYgJLh0AH3— Gelya (@AngeliGelya) 7 мая 2019 г.
Где-то там.