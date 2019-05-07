Стакан Престолов: ляп в популярном сериале породил массу мемов в Сети

Существует красивейшая фанатская теория, согласно которой действие всех, ну или почти всех важных сериалов канала HBO происходит в одной кинематографической вселенной. И по этой причине в "Мире Дикого Запада" нет парка "Средневековье". Мол, потому, что парк "Средневековье" - это и есть "Игра престолов" . (Про сериал "Рим" - ну, вы поняли.)

я смотрю новый сезон игры престолов#GameofThrones pic.twitter.com/6TfIqBkMjx — домашний андроид профессор лингвистической кафедры (@callmebratan) 7 мая 2019 г.

Правда же, славно помечтать? И тут такой - хоп! - картонный стаканчик из "Старбакса" в ИП. И это вам не резиновый меч Джона Сноу, который легко просмотреть. А натурально здоровенный такой, вальяжный, наглый стакан из будущего посредь экрана.

Создатели #GameofThrones:

- мы потратили два года на лучший сезон

Игра Престолов: pic.twitter.com/R5R3tXONiv — д э з и г н е р (@IamBossTrilla) 6 мая 2019 г.

Как мы все давно поняли, в GOT - по крайней мере, когда шоу еще шло по букве оригинала Мартина - случайных людей, телодвижений и лишних событий практически не бывало, и если на стене что-то веско висит - оно рано или поздно непременно упадет и кого-нибудь пришибет. Это раз.

Два: слегка нереально поверить, что те сотни человек, что трудятся на "Игре престолов", самом дорогом телешоу в истории, могли пропустить столь постыдный ляп. Режиссер, продюсеры, эскадрон товарищей, отвечающих за реквизит, монтажная группа, в конце-то концов…

А помните, Эмилия Кларк накануне сулила, что две финальные серии по-настоящему "взорвут всем мозги"? И это будет просто "ААААААААА", которого никто не ожидал? Причем давно уже стращает.

Эх, мечты-мечты… Но, нет: "Стакан, - сказали создатели покаянно, - иногда это просто стакан. Никакого Фрейда. Сорян. Наш косяк". И немного вяло поострили.

"Пасхалка! Пасхалка!" - загалдели наиболее весёлые и целеустремленные. Меж тем Сеть истерично глумится и ликует. По отзывам о минувших четырех эпизодах, финальный сезон у поклонников восторга не вызывает. А тут еще и это. Мол, срамота.

If you want your coffee bend the knee. pic.twitter.com/32sHQ5wQ3j — Fede Camarotti (@fedecamarotti) 6 мая 2019 г.

Daenerys and friends at the grand opening of the first starbucks in the North pic.twitter.com/GqzLquPpgJ — Kamugabolehjahat (@AyziffyR) 6 мая 2019 г.

Есть и другие темы для шуток:

Ну, да: срамота.

Когда твоя дочь спустя 5 минут рассказала секрет, который ты хранил более 20 лет:#GameOfThrones pic.twitter.com/zhAeWtdPF7 — Banana Olya|Medicine💊 (@Styles_Fruit) 7 мая 2019 г.

Хотя надежда всё ещё чуть жива.

Где-то там.