Моя семья: вышла четвертая серия финала "Игры престолов"

Внимание! Текст не содержит спойлеров.

Восьмой сезон "Игры престолов", за эти годы - без преувеличений - настойчиво выбившейся в главные телешоу современности, поклонники саги ждали почти два года. При этом ажиотаж бессовестно и цинично подгоняло известие, что Бениофф и Уайсс приняли волевое решение сделать его финальным. Более того - сократить до шести эпизодов. И, как почти тут же начали пророчить сетевые аналитики, на коду облегченно и радостно переубивать всех оставшихся персонажей. Тем поддержав кровожадную марку своей условно средневековой вампуки.

Шоураннеры и владелец, канал HBO, на сериал молящийся, неустанно поддавали жару, суля беспрецедентный уход "Престолов" в закат. Например (говорили они), одна из серий, полуторачасовая, будет посвящена величайшему побоищу в истории движущихся картинок - ее полностью отдадут под Грандиозное Сражение (сокр. - ГрСр) с Королем ночи.

ГрСр нагрянуло в третьей серии. И от него в интернете уже живого места не оставили - шутники до сих пор продолжают глумиться над, простите, эпик фэйлом полководца армии мертвецов, в бездарной, мутной и безграмотной войне нелепо зарезанного девочкой-подростком.

"Пф-ф-ф, - не моргнув ни одним из глаз сказали бравые шоураннеры. - Да вы недопоняли: это была, конечно, главная битва, но не решающая! Ведь решающая - она за Железный трон. С беременной алкоголичкой и ее дружком-пиратом".

"Да-да! - жизнерадостно закивала оппонентка Серсеи, "Мать Драконов Дейенерис" Эмилия Кларк, - Самый сок еще впереди. И нет, не в четвертой серии - не надейтесь. А в пятой и шестой - вот они-то уж точно взорвут вам мозг".

На что даже самые толерантные, терпеливые, выносливые и крепкие духом фэны слегка пошатнулись: экватор финального сезона уж минул, и надежды общественности хрустко падают, как костяшки домино - одна серия роняет вторую, вторая - третью, третья наваливается на четвертую, и ту не держат ноженьки. И чтобы спасти практически фатально гибнущую ситуацию, теперь придется и в самом деле особо мощно финтануть. Да не единожды.

Согласитесь, сложно оставаться в стадии оптимизма, когда еще один полуторачасовой эпизод был томительно посвящен выяснениям семейных отношений и тряске генеалогического древа, тогда как самые его ударные сцены так или иначе завязаны на половой жизни - еще и с элементами ситкома.

Впрочем, если откатить чуть назад и все-таки попытаться посмотреть на сотворенное более-менее трезвым взглядом, пока осевая проблема сезона вообще и пресловутой третьей серии отдельно - затыка того же порядка, что и с "Настоящим детективом". То есть - изначально завышенные ожидания. Которые просто не смогли, как та лошадь в анекдоте, оправдать всего возложенного. И дело не в том, что сезон/эпизод безнадежно плохи, дело в том, что они не настолько хороши, как нам дали возможность полагать. Не дуди авторы полгода во все волынки, что готовят "бомбу", все и не выглядело бы, может, столь постыдно - "Долгая ночь" просто стала бы еще одной серией "Игры престолов", а не поползновением на opus magnum, которое нам собирались вынести на золотом подносе с богатой каемкой.

И здесь еще хорошо бы, конечно, попытаться развидеть и забыть слова оператора, в ответ на претензии по темной картинке сделавшего справедливое лицо и начавшего убеждать, поясняя непонятливым: это-де было сделано во славу реализма.

Что особо бесценно в контексте фэнтези. Другими словами, ненаучной, сказочной фантастики. И когда на следующей серии опять захотите грязно и протяжно выругаться - держите это в голове. Держите и не отпускайте.