HBO отшучивается после появления стакана из Starbucks в "Игре престолов"

This Starbucks Cup got more attention & screen time than Cersei this season !!!#GoT pic.twitter.com/wJR3Je0aAK — Boring... (@graphicalcomic) 6 мая 2019 г.

Создатели "Игры престолов" активно пытаются отшутиться в связи с появлением в кадре четвертого эпизода стакана из кофейни Starbucks.

В свежевышедшей серии бумажный стаканчик с кофе (или без) как ни в чём не бывало стоит на столе рядом с Дейенерис.

На это, разумеется, моментально обратили внимание фанаты самого популярного сериала современности, тут же кинувшиеся острить по поводу такого обескураживающего ляпа.

Ситуация, должно быть, особенно болезненно воспринимается руководством HBO, так как отзывы об уже добравшемся до экватора финальном сезоне культовой телесаги - при сверхзавышенных ожиданиях - пока, скажем мягко, смешанные и с отчётливым оттенком разочарования (неслучайно злосчастный стаканчик привлёк больше внимания, чем все события эпизода).

Однако в компании страются воспринимать это с юмором и надеются, что стаканчик с кофе - самый большой из их "фейлов" (что ж, пожалуй!).

Представитель канала также отважно решился пошутить, заявив следующее: "Латте появился в кадре по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай".

Перевести казус в шутку попыталась и продюсер сериала Берни Колфилд, вслед за рядом зрителей отметившая, что Вестерос действительно оказался "первым местом, где появились кофейни Starbucks".

Как отмечает РИА Новости, продюсер добавила, что подобные недоразумения - редкость для таких статусных проектов, подчеркнув, что декораторы и реквизиторы "работают на 1000 процентов".

Пятый эпизод выходит 12 мая.