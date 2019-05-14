Видео: Соловьев отправил "вон" из студии украинского журналиста

Очередной скандал разгорелся в прямом эфире ток-шоу "Кто против?" на телеканале "Россия 24". Ведущий программы Владимир Соловьев выгнал из студии украинского журналиста, который высказался о националисте Степане Бандере.

Дискуссия в программе развернулась на тему личности советского руководителя Иосифа Сталина. Соловьев заметил, что на Украине героем стал Бандера, боровшийся в годы Великой Отечественной войны на стороне фашистов. Парируя эти слова, журналист Всеволод Непогодин заявил, что Бандера выступал против сталинизма. И спросил, какой была альтернатива такой позиции.

Вместо ответа Соловьев выгнал гостя из студии, попутно его оскорбив.

"Вы это все слышали? - Соловьев пафосно обратился к зрителям. - То есть ты, сволочь, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это альтернатива борьбы?" - возмутился ведущий.

Он резко потребовал у Непогодина: "Пшел вон отсюда!" и добавил, что "даже объяснять" ничего не хочет.

Степан Бандера был одним из лидеров украинских националистов в первой половине ХХ века. Во время войны сотрудничал с нацистами. ОУН (запрещенная в России "Организация украинских националистов") широко прибегала к практике терактов и карательных акций, устраивала польские и еврейские погромы.