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14.05.2019 13:00
Рубрика: Власть

Владимир Путин утвердил Доктрину энергобезопасности

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин утвердил новую Доктрину энергетической безопасности РФ. Это документ стратегического планирования. Одна из целей - создание системы управления рисками в этой сфере.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"Энергетическая безопасность - состояние защищенности экономики и населения страны от угроз национальной безопасности в сфере энергетики", - говорится в доктрине. При этом должно обеспечиваться выполнение законодательных требований к топливо- и энергоснабжению потребителей, выполнение экспортных контрактов и международных обязательств.

Россия входит в число мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, объемам производства и экспорта энергоресурсов, по развитию, использованию и экспорту технологий атомной энергетики. Российская энергетическая инфраструктура - одна из самых протяженных в мире.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Наша страна вносит большой вклад в обеспечение международной энергетической безопасности. Но полномасштабному участию в этом препятствуют меры ограничительного характера, введенные рядом иностранных государств, отмечается в документе. А также - противодействие проектам в сфере энергетики.

Названы внешнеэкономические вызовы энергобезопасности. Это перемещение центра мирового роста в Азиатско-Тихоокеанский регион; замедление роста мирового спроса на энергоресурсы и изменение его структуры; увеличение мировой ресурсной базы углеводородного сырья, усиление конкуренции экспортеров; изменение международного регулирования в сфере энергетики, усиление позиций потребителей; рост производства СПГ, формирование глобального рынка природного газа; увеличение доли возобновляемых источников энергии. А также внешнеполитический вызов - наращивание международных усилий по реализации климатической политики и ускоренному переходу к "зеленой экономике".

Россия поддерживает усилия по противодействию изменению климата, но считает недопустимым рассмотрение этих вопросов "с предвзятой точки зрения, ущемление интересов государств-производителей энергоресурсов и намеренное игнорирование таких аспектов устойчивого развития, как обеспечение всеобщего доступа к энергии и развитие чистых углеводородных энергетических технологий", говорится в доктрине.

Перечислены и внешние угрозы энергобезопасности, среди них - сокращение традиционных для России внешних энергетических рынков и трудности, связанные с выходом на новые рынки; использование иностранными государствами механизмов для нанесения ущерба экономике РФ; дискриминация российских организаций ТЭК на мировых рынках; незаконный отбор экспортируемых Россией энергоресурсов при их транспортировке по территориям иностранных государств.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Есть и внутренние вызовы энергетической безопасности - это переход к новой модели социально-экономического развития и демографическая ситуация. Внутренние угрозы - например, несоответствие возможностей ТЭК потребностям социально-экономического развития, снижение качества минерально-сырьевой базы, недостаточная обеспеченность кадрами, рост количества преступлений и правонарушений. Среди внутренних рисков - низкая эффективность мер по поддержанию финансовой устойчивости организаций ТЭК при неблагоприятных условиях, чрезмерная финансовая нагрузка на них в результате увеличения размеров налоговых и иных платежей, избыточность требований обеспечения экологической безопасности, необоснованная монополизация, высокий уровень износа, нерациональное потребление энергоресурсов.

Описаны также трансграничные вызовы, угрозы и риски.

Среди задач по совершенствованию госуправления в этой сфере - создание системы управления рисками, обеспечение стабильности налоговой политики, долгосрочное и сбалансированное регулирование цен (тарифов), развитие конкуренции на внутреннем рынке, профилактика и пресечение преступных действий, внедрение новой модели госрегулирования в области промышленной безопасности, стимулирование энергосбережения.

Власть Работа власти Госуправление Президент
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