Вышел трейлер фильма "Игра престолов: Последний дозор"

19 мая заканчивается главный сериал современности - "Игра престолов", в этот день канал HBO покажет финальный эпизод саги. После чего, сами понимаете, вне зависимости от того, что в нем случится, для фанатов настанет траур кромешный.

Впрочем, до того, как все сезоны ИП выйдут ультимативным боксом на физических носителях, нас ждет еще один подарок - двухчасовая документалка о создании сериала - "Последний дозор". Которую пустят в эфир через неделю после финала GOT.

Трейлер доступен на официальном YouTube-канале, и уже однозначно понятно - зрелище трогательное, информационно полезное - и в целом бальзам.

В нем - интервью с шоураннерами, режиссерами, актерами и остальными участниками команды, закулисные съемки и всё такое. Над которым доминирует звучащая под конец трейлера реплика: "ИП - это лучшее, в чем я участвовал в жизни".

Да и вообще до слез, конечно.