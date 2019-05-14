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14.05.2019 12:47
Рубрика: Общество

Запрет использовать пищевой спирт не повлияет на стоимость корвалола

Текст: Ольга Игнатова

Минпромторг России предлагает запретить использование пищевого этилового спирта при производстве лекарств и спиртосодержащих медицинских изделий

Фото: iStock
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Ведомство подготовило соответствующий законопроект и представило его на общественное обсуждение. Как поясняют в министерстве, подобный запрет - реальный шаг к пресечению незаконного оборота фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола), который используют для производства нелегальной алкогольной продукции. При производстве настоек и валокордина (корвалола) фармпредприятиям предлагается использовать только медицинский спирт. 

В ведомстве подчеркивают, что введение изменений не повлияет на стоимость настоек и лекарств. 

Общество Здоровье Правительство Минпромторг
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