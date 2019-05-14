Запрет использовать пищевой спирт не повлияет на стоимость корвалола

Минпромторг России предлагает запретить использование пищевого этилового спирта при производстве лекарств и спиртосодержащих медицинских изделий

Ведомство подготовило соответствующий законопроект и представило его на общественное обсуждение. Как поясняют в министерстве, подобный запрет - реальный шаг к пресечению незаконного оборота фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола), который используют для производства нелегальной алкогольной продукции. При производстве настоек и валокордина (корвалола) фармпредприятиям предлагается использовать только медицинский спирт.

В ведомстве подчеркивают, что введение изменений не повлияет на стоимость настоек и лекарств.