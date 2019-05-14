Звонки в WhatsApp оказались опасными

Разработчики WhatsApp обнаружили в мессенджере уязвимость, которая позволяла незаметно для пользователя устанавливать вредоносное шпионское приложение израильского происхождения. Опасная ошибка была найдена в системе голосовых звонков, рассказали представители компании изданию Financial Times.

Уязвимость в WhatsApp затрагивает устройства как на Android, так и на iOS. Реализовать вредоносную функциональность можно было, совершив звонок через мессенджер на смартфон жертвы. Даже если звонок оставался без ответа, на устройство все равно можно было установить вредоносное ПО, разработанное израильской компанией NSO Group.

Шпионская программа под названием Pegasus способна собирать данные о местоположении устройства, прослушивать микрофоны и "подглядывать" в камеры, а также читать электронную переписку.

В настоящее время уязвимость исправлена. Обновленная версия приложения была выпущена в понедельник, 13 мая. Ее рекомендуется установить всем пользователям.