Готовы ли мы по-братски поделиться с зубатыми китами едой и правами

C ноября 2018 года внимание общественности привлечено к небольшой бухте Средней вблизи города Находки. К этому моменту четыре российские компании выловили в Охотском море 90 белух и 12 косаток с целью дальнейшей продажи их в дельфинарии и океанариумы. Животные были выловлены ранее, возможно, даже в течение ряда лет, но именно прошлой осенью ситуация получила широкую негативную огласку.

Широкомасштабная общественная кампания обвинила бизнесменов в неподобающих условиях содержания китообразных, а также в намерениях реализовать их в стремительно растущие по всему Китаю зрелищно-развлекательные предприятия. В конце февраля президент РФ поручил решить судьбу косаток и белух министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину и секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву.

В настоящее время 10 косаток и 87 белух остаются в вольерах, прозванных "китовой тюрьмой". Очередное решение по этому вопросу ожидается на днях.

Противостояние экономики и этики - вот как можно охарактеризовать эту ситуацию.

Пока дикое животное не внесено в список охраняемых видов, оно по умолчанию считается биологическим ресурсом, подлежащим хозяйственному использованию, право на которое имеет любой гражданин РФ или юридическое лицо после оформления соответствующих разрешений. СМИ пестрят указаниями на нарушения при выдаче таких разрешений, при отлове и содержании млекопитающих. Но если руководители четырех компаний, отловивших животных для продажи в КНР, продолжают содержать их уже более полугода (затраты на это составляют, по самым скромным подсчетам, миллион рублей в неделю), значит, у них есть юридические основания ожидать решения в свою пользу.

Вот позиция одного из бизнесменов, отловивших косаток: в случае исполнения контракта только его компания "способна увеличить внешнеторговый баланс страны на $15 млн и принести до 200 млн рублей налоговых платежей в бюджет РФ". Одна из компаний еще в 2017 году показывала официальный доход (по данным ФНС) в размере 173 823 000 рублей. В том же 2017 году новый китайский Центр по разведению косаток получил 9 животных из Охотского моря. Даже если эти события не связаны напрямую, называть работу этих компаний "торговлей на черном рынке" нет оснований.

Так же как нет на сегодня никаких юридических гарантий того, что впредь не будут выдаваться разрешения на отлов, а затем на продажу дельфинов. Более того, есть уверенность, что в этом году будет разрешен не отлов, а традиционная добыча нескольких сотен тех же белух и серых китов жителями Чукотки.

Регулированием отлова китообразных ведает Росрыболовство, допустимые квоты определяют подведомственные ему научные институты. Но это вовсе не экологические организации, занятые охраной природы, а предприятия, призванные сделать наиболее эффективной экономическую эксплуатацию ресурсов Мирового океана. Упрекать их в потребительском отношении к морским обитателям так же логично, как ставить в вину газовикам и нефтяникам продажу нашего углеводородного сырья в Европу.

По другую сторону "вольера" многоликая общественность - от специалистов с многолетним опытом, неправительственных организаций и активистов зоозащиты до сочувствующих животным пользователей Всемирной паутины. Любопытно, что различные, не имеющие формальной юридической силы петиции по этой теме собрали уже более 1,5 миллиона подписей, а вот на официальном портале "Российская общественная инициатива" идею поддержал всего 18 201 человек. Незнание механизмов народовластия или простая лень (на петицию достаточно "кликнуть", а портал требует регистрации)? А ведь если число таких голосов достигнет 100 000, то это будет прецедент общественной законодательной инициативы, в основу которой положены не экологические причины (как краснокнижные виды запрещаются для добычи в связи с низкой численностью и угрозой исчезновения), а гуманистические - эти животные слишком высокоорганизованы, по многим параметрам близки к человеку. Выражаясь высоким стилем, благоговение перед совершенством созданий препятствует причинению им вреда.

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Вопрос о выпуске узников "китовой тюрьмы" в природу некорректно решать простым открытием вольер, так как это будет уже интродукция, негативные результаты которой хорошо известны. Довольно вспомнить неистребимый борщевик. Поэтому законодательство гласит, что выпускать следует там, где поймали. И вовсе не факт, что освобожденные косатки не рассмотрят освобожденных белух как добычу. А уж ластоногих они таковой считают традиционно, не обращая внимания на их выразительные глаза и усилия энтузиастов по реабилитации тюленей и возвращению их в природу.

Еще один простой, но не очевидный факт: покупая очередной смартфон (холодильник, кроссовки и т.д.), мы способствуем тому, чтобы граждане Поднебесной посещали дельфинарии, носили натуральные меха или просто ели больше мяса. Так что будь вы хоть трижды вегетарианцем и защитником животных, в процессе нарастающего потребления вы принимаете участие в использовании "братьев наших меньших" не самым гуманным образом.

Даже любимую собаку не всегда удается удержать от покушения на лакомый кусочек человеческой еды. Тем более диких хищников, пищевые привычки и рацион которых складывались тысячелетиями. По оценкам специалистов, именно морские млекопитающие съедают значительную часть той рыбы, которую разводят за счет бюджета на лососевых рыборазводных заводах и выпускают в океан, чтобы потом они вернулись в неводы рыбаков. А не для тюленей, китов и дельфинов.

Можно сказать, что все мы, потребители, платим "налог на гуманность", отдавая часть ресурсов симпатичным нам диким животным. И не получаем взамен продукции, только осознание благодеяния, своей миссии "братьев больших". Лично я с удовольствием.

Но как примирить эти благородные порывы с желанием миллионов сограждан иметь на своем столе не слишком дорогую дикую рыбу, цена которой зависит в том числе и от того, сколько тонн "отнимут" у рыбаков тюлени и дельфины?

Да и востребованность дельфинариев и океанариумов как развлекательных заведений базируется на интересе к экзотическому шоу миллионов, а не отдельных неадекватных членов общества.

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Вопрос о судьбе ныне заточенных в вольерах бухты Средней 10 косаток и несколько десятков белух, а также о близком будущем многих тысяч их сородичей, которые, ничего не подозревая, резвятся на просторах океанов, так же непрост, как вопросы обо всех зрелищах с участием животных, о промысловой и любительской охоте, о пушном звероводстве.

Признаюсь, что волна зоозащитных протестов не выглядит кристально стихийной. Но искреннее возмущение миллионов людей событиями, которые несколько десятков лет назад воспринимались бы как обычная хозяйственная деятельность, подтверждает: принцип "не навреди!" начинает распространяться на наших соседей по биосфере.

И подытожить свою заметку я хотел бы позитивным взглядом на наше с вами время как, извините за пафос, на начало "эпохи включения животных в сферу распространения нравственных законов человечества".