В Москве задержаны двое подозреваемых в ограблении офиса

Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в нападении на офис фирмы и похищение двух миллионов рублей, передает РИА Новости. При задержании правоохранители были вынуждены открыть огонь.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на Аминьевском шоссе была обнаружена автомашина с подозреваемыми, которые пытались скрыться и оказали полицейским активное сопротивление, - цитирует агентство главу пресс-службы ГУ МВД Юрия Титова. - В соответствии с законом "О полиции", сотрудниками было применено табельное оружие. Двое подозреваемых были задержаны, один из них с ранением направлен в медицинское учреждение".

Напомним, что ограбление произошло по адресу улица Нагатинская, дом 16. Злоумышленники в масках угрожали предметами, похожими на огнестрельное оружие, и похитили сумку с 2 миллионами рублей.