В зале Пензенского областного суда давно не было столько журналистов и адвокатов. На скамье подсудимых тоже тесно. За пуленепробиваемым экраном стоят семеро молодых людей. Старшему из них 30 лет. Двое из них обвиняются в создании, а остальные - в участии в запрещенном на территории России террористическом сообществе "Сеть". Еще два подозреваемых покинули Россию и находятся в розыске. По версии следствия, все они причастны к подготовке терактов во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу-2018.

Как выяснилось в ходе следствия, около четырех лет назад молодые люди создали в Пензенской области организацию, целью которой стала дестабилизация обстановки в стране. Она имела свои отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Участники организации придерживались анархических взглядов и жестких правил конспирации, используя зашифрованные каналы связи, особую технику и позывные. При обысках у некоторых были изъяты охотничьи ружья, травматические пистолеты и гранаты. Следователи считают, что молодые люди планировали серию боевых акций. Они были задержаны в конце 2017 года. Двое из них проходят еще и по делу о распространении наркотиков, они сознались, что за деньги делали закладки. Cреди тех, кто оказался на скамье подсудимых, есть студент пединститута, инженер-конструктор, волонтер центра помощи бездомным животным. Последний, по словам убитых горем родителей, мухи обидеть боялся и даже стал вегетарианцем.

Следователи считают, что молодые люди планировали серию боевых акций

Сами подсудимые вины не признают. Уверяют, что их объединяло исключительно увлечение страйкболом. Это командная игра, участники которой в реальности симулируют настоящие боевые действия. В страйкболе экипировка самая что ни на есть настоящая, оружие - точные копии боевого, но стреляют пластиковыми пулями. Насколько далеко зашли игры в войну, станет ясно в ходе судебных заседаний.