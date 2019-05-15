В Краснодаре из-за звонков о бомбах эвакуировали аэропорт и шесть ТЦ

Серия звонков о минировании поступила в среду вечером по семи адресам в Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе мэрии, оперативно были эвакуированы международный аэропорт Краснодар, где были отменены девять рейсов, и шесть крупных торговых и торгово-развлекательных центров в разных частях столицы Кубани.

Как информируют правоохранители, по всем адресам, в которых неизвестные якобы заложили бомбы, сотрудники полиции, спецслужб и ведомства спасателей проводят необходимые в таких случаях проверки. Об этом говорится в информации, помещенной на официальном сайте администрации города.

"Звонки поступили по семи адресам. По предварительной информации, поступившие звонки, были сделаны с помощью ip-телефонии и из-за границы, - прокомментировал ситуацию вице-мэр Виталий Косенко. - Эвакуация - обязательное требование при поступлении подобного сигнала. Здесь нет права оценивать реальность угрозы - реакция может быть только одна. Эвакуация людей и проверка помещений. Это делается в первую очередь для безопасности жителей и гостей города".

Представитель администрации попросил горожан попросил отнестись к происходящему с пониманием и выполнять все требования служб безопасности.