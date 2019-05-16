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16.05.2019 18:50
Рубрика: Экономика

Перехожу на прием

Андрей Романченко о том, почему полный переход на цифровое вещание отложили до осени
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
Две с половиной недели осталось до старта третьего этапа перехода на цифровое телевизионное вещание. Он охватит 36 регионов, вместо планировавшихся ранее 57. Почему полное отключение аналога решили отложить до осени, готовы ли к этому регионы, а самое главное, что приобретают граждане от перевода вещания в новый цифровой формат? На эти и другие вопросы на "Деловом завтраке" в "Российской газете" ответил генеральный директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрей Романченко.

Андрей Юрьевич, в начале мая было принято решение перенести сроки перехода с аналогового телевещания на "цифру" в 21 регионе страны на середину октября. В чем причина? Нет цифрового телевидения? Или не все регионы оказались готовы к выключению аналогового вещания?

Андрей Романченко: Двадцать цифровых эфирных каналов доступны по всей стране еще с конца 2018 года, то есть во всех 57 регионах, где еще работает аналоговое вещание, уже сейчас достаточно высокая степень готовности к отключению. Правительство, принимая решение о переносе сроков, учло несколько факторов.

Во-первых, дачный сезон. В нашей стране, по разным оценкам, от 40 до 60 миллионов дачников. В июне миллионы семей переедут на дачи. Туда традиционно свозят старую технику, которая цифровой сигнал не принимает. При этом в дачных поселках, как правило, нет магазинов с приставками. За ними надо ехать либо в город, либо в районный центр.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Второй фактор связан с адресной помощью. Регионы запланировали серьезные средства в своем бюджете на выплату компенсаций стоимости приставок социально незащищенным гражданам - более 500 миллионов рублей. Но лишь 10 процентов этой суммы было использовано. Людям требуется больше времени, чтобы обратиться за помощью в региональные администрации.

Еще одна причина - масштабы запланированного на 3 июня перехода.

В 57 регионах, где пока еще работает аналоговое вещание, живут 100 миллионов человек. При таком масштабном отключении в период летних разъездов было бы достаточно сложно администрировать этот процесс и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Кроме того, существует еще проблема волонтеров. Это в основном студенты, школьники. Для них июнь - период экзаменов и каникул. Так что гораздо проще будет сгруппировать их в октябре.

С учетом всех этих факторов было принято решение 3 июня отключить аналоговое вещание в 36 регионах, а в 21 регионе осуществить переход 14 октября. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако, предупредило, что все регионы должны быть готовы к отключению аналогового вещания уже к началу лета.

Наладить прием цифрового сигнала можно без посторонней помощи. В сложных случаях помогают волонтеры. Фото: Gabriele Grassl / iStock

В октябре произойдет переход на цифровое вещание в том числе Крыма и Севастополя. Там тоже все готово?

Андрей Романченко: Да, Крым и Севастополь полностью интегрированы в единое информационное пространство нашей страны. Там построена телевизионная сеть из 44 передающих станций. Охват эфирным наземным вещанием составляет примерно 97 процентов населения.

Региональные власти приняли постановление об оказании адресной помощи малоимущим гражданам. В Крыму будет выделяться до полутора тысяч рублей в качестве компенсации затрат на покупку приставки и до 5 тысяч рублей -- на приобретение комплекта спутникового телевидения.

Фото: REUTERS
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На полуострове уже зарегистрировалось 860 волонтеров, причем 600 из них уже прошли подготовку в нашем филиале в Крыму. Там уже созданы местные "горячие линии", которые интегрированы с нашей общей федеральной "горячей линией". Мининформ Крыма совместно с "Почтой России" выпустили листовки с пошаговой инструкцией по переходу на "цифру". Их распространяют по почтовым ящикам.

При отключении аналогового вещания на полуострове важно учесть такой фактор, как большой туристический поток. Это несколько миллионов человек. Не все туристы живут в крупных пансионатах или гостиницах. В индустрию гостеприимства на полуострове активно включен частный сектор, мини-отели. Нужно позаботиться о том, чтобы эти места отдыха туристов тоже были оснащены оборудованием для приема цифрового сигнала.

Около 50 миллионов человек в России уже перешли на "цифру". Что они получили, что потеряли?

Фото: iStock
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Андрей Романченко: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, для чего, собственно, была написана программа перехода на цифровое телевидение (Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". - Прим. ред.)

Еще 9 лет назад 27 процентов жителей нашей страны имели возможность смотреть 1-2 телевизионных канала, не более, а 44 процента - не более 4 телевизионных каналов. Сейчас все жители России могут смотреть 20 телевизионных каналов в цифровом качестве с хорошим стереозвуком. Это самое главное, что люди приобретают при переходе на новый цифровой формат.

Не теряют, наверное, ничего. Множество каналов, включая региональные, продолжат работать в аналоге. В регионах первой и второй волны их, например, более 130. Эти каналы можно будет смотреть параллельно с цифровым вещанием.

Экономика Отрасли Связь Деловой завтрак Переход на цифровое телевидение
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