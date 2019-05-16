Беларусь закупила в России ракетный комплекс "Конкурс-М"

Белорусская армия получит на вооружение закупленные в России противотанковые ракетные комплекс "Конкурс-М". Предполагается, что новые ПТРК будут установлены на минских бронеавтомобилях "Витим".

"У нас с Беларусью есть контракты. В частности, мы поставляем им ПТРК "Конкурс-М". Мы также планируем закупить пусковое устройство, разработанное белорусской компанией ЦНИП, для наших ракет, у них очень хорошее пусковое устройство", - заявил ТАСС заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" Сергей Михайлов.

Напомним, что модернизированный ПТРК "Конкурс-М" предназначен для поражения современной бронетехники, и в том числе танков, оснащенных динамической защитой. Дальность стрельбы днем составляет до 4000 метров, а ночью 3500 метров.

Средняя скорость полета ракеты составляет - 208 метров в секунду. Кумулятивная боевая часть, весом 2,7 килограммов, под прямым углом уверенно пробивает броню толщиной 750 - 800 миллиметров. Под углом в 60 градусов - 250 миллиметров.

Конструкция пусковой установки позволяет размещать комплекс на колесных и гусеничных боевых машинах, и легковых автомобилях повышенной проходимости.