Бундестаг: Санкции против России нужны только США

В поддержании санкционного режима в отношении Москвы заинтересованы только в Вашингтоне. Такое мнение высказали в немецком парламенте.

"Единственные, кто выигрывают от этих санкций, это американцы", - заявил руководитель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в ходе конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект". Политика цитирует агентство РИА Новости.

По словам Эрнста, ни ФРГ, ни европейские страны не видят смысла в санкционном давлении на Россию. Более того, немецкие законодатели в профильном комитете обсуждают вопрос отмены антироссийских ограничительных мер.