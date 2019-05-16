Челси Мэннинг арестована за отказ свидетельствовать против WikiLeaks

В США решением суда отправлена под арест бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, передает РИА Новости. Арест последовал после отказа Мэннинг давать показания против сайта. Отмечается, что Мэннинг уже отбыла два месяца за решеткой по аналогичному обвинению и после отбывания срока пробыла на свободе всего неделю.

Согласно законодательству США, суд может держать Мэннинг в тюрьме до тех пор, пока она не согласится дать показания или пока срок полномочий жюри не истечет.

Напомним, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в США предъявлено обвинения в сговоре с Мэннинг с целью взлома компьютерных систем Пентагона в 2010 году. Мэннинг - тогда еще американский военнослужащий Брэдли Мэннинг - был арестован в мае 2010 года в Ираке за передачу сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США.