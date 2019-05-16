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Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Федра из Швеции

В прокате фильм "Королева сердец"
Текст: Анна Ильина
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
Датско-шведский фильм "Королева" выйдет в российский прокат под названием "Королева сердец". Режиссер картины, получившей Приз зрительских симпатий фестиваля Sundance, - Май эль-Туки.
Современная Федра, инспектор по делам несовершеннолетних, влюбляется в сына своего мужа. Фото: kinopoisk.ru Современная Федра, инспектор по делам несовершеннолетних, влюбляется в сына своего мужа. Фото: kinopoisk.ru
Современная Федра, инспектор по делам несовершеннолетних, влюбляется в сына своего мужа. Фото: kinopoisk.ru

Почему королевы побеждают? Не оттого ли, что им все позволено? Виноваты в большинстве случаев будут другие - менее влиятельные люди, а королевы будут царствовать и властвовать как ни в чем не бывало, тогда как их жертвы будут пытаться встать на ноги, исправляя свои переломанные судьбы.

Перед нами, по сути, древнегреческая трагедия "Федра": с той поры мало что изменилось. Федра - жена царя - воспылала запретной любовью к своему пасынку - Ипполиту. Ни к чему хорошему это не привело. Древнегреческие пылкие страсти уступили место в современности неторопливому шведскому варианту, словно для того, чтобы все чувства и события можно было рассмотреть поточнее - в "замедленной съемке".

Фото: kinopoisk.ru
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Современная Федра - инспектор по делам несовершеннолетних по имени Анна, психолог и адвокат, прекрасно знающая закон и знакомая с методами психологического воздействия. Манипулировать для нее - как дышать, она этому училась, это - ее профессия. И все навыки она применяет и в собственной семье, но как? Тихий пригород, идеальный дом, камин, лужайка, удобная одежда, вкусная еда. Распорядок и монотонность нарушает событие - приезжает пасынок Густав - сын мужа от первого брака. На свою беду он очень красив, а у мачехи - кризис среднего возраста. Под первую часть фильма можно уснуть - настолько все предсказуемо. Чувства, роман, секс, неопытность одного и слишком большой опыт у другой. Просыпаться зритель начнет во второй части - уже после часа просмотра. Когда станет ясно, что все уже случилось, и нужно с этим что-то делать. И это - не Франция, где понятие запретной любви слишком размыто, а Скандинавия - со строгими порядками и законами. Понятие "шведская семья" - хотелось бы пошутить на эту тему, но фильм не предполагает ни юмора, ни сарказма. Наоборот, в какой-то момент хочется дать пощечину главной героине из-за того, что она совершает. И не одну. Хотя поначалу она вызывала своей респектабельностью даже что-то похожее на уважение.

Режиссер и оператор прекрасно снимают актрису - исполнительницу главной роли - Трине Дюрхольм. В отдельных эпизодах она юна, а в некоторых - просто старуха - четко показана каждая морщина. Ее превращение от идеала доброты до воплощения зла происходит так же - видна каждая деталь. Собой и остальными - мужем, пасынком, дочками-двойняшками, сестрой - она управляет безжалостно продумано. Однако когда фильм подходит к своей развязке, вспоминается лента Андрея Звягинцева "Елена" - в нем тоже на горизонте главной героини маячит расплата, но, возможно, она - хитрая и умная - расправится и с ней.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк
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