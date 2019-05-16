День географа будут отмечать в России 18 августа

Новый профессиональный праздник появится в российском календаре. День географа будут отмечать 18 августа. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин. Кроме того, до 1 декабря должен быть разработан проект указа об установлении звания "заслуженный географ".

Одновременно глава государства поручил кабмину - и при участии РГО, научных и образовательных организаций - утвердить профессиональный стандарт "Географ" и подготовить предложения, которые позволят включить экзамен по географии в перечень вступительных испытаний в вузах.

Наконец, Минпросвещения, Рособрнадзор и РГО к той же дате должны предложить некие меры по повышению качества преподавания географии в общеобразовательных организациях. В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, уточняется, что это должно быть сделано "с учетом приоритетов и задач научно-технологического и пространственного развития".