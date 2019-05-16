Ловить рыбу любители могут свободно и бесплатно, но в пределах установленных норм вылова, рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов на пресс-конференции в "Российской газете".

Можно ловить рыбу только промыслового размера, а незрелую мелочь нужно отпускать на волю. Фото: Виктор Драчев/ ТАСС

С этого года начал действовать новый закон о любительской рыбалке. Он ввел несколько важных правил. Первое - никаких разрешений на любительский лов рыбы не нужно. Хотя практика именных разрешений или лицензий есть во многих странах, кстати, стоят такие документы недешево, отметил Соколов. Но у нас от такой практики решили отказаться.

Второе - не будет также никакой платы за рыбалку. Правда, пока остаются так называемые рыболовные участки. Это огороженные части берега водоема, куда рыбаков пускают ловить рыбу как раз за деньги. Такие участки вызывали возмущения рыбаков. По новому закону, от рыболовных участков решено отказаться. Но полностью они исчезнут с 2021 года. А пока действует переходный период. "Оставшийся институт рыболовных участков действует как исключение, а не как норма", - подчеркнул Соколов

С 2011 года, когда был введен мораторий на создание новых рыболовных участков, их количество уже уменьшилось вдвое. Водоемы постепенно освобождают для рыбаков. Но там, где рыбу выращивают специально, рыбачить все равно не разрешат.

Третье правило - свободная и бесплатная рыбалка не значит бесконтрольная. Чтобы поход на пруд не был испорчен высокими штрафами, рыбакам-любителям рекомендовали заглянуть в правила рыболовства. В них указаны четкие нормы суточного вылова рыбы.

Зависят они от вида рыбы и региона. В среднем это от 5 до 10 килограммов рыбы на человека за одну рыбалку. По некоторым регионам вносятся изменения с учетом мнения территорий.

Разрешение на любительскую рыбалку получать не надо, деньги платить тоже, но норму вылова все-таки ввели. У каждого региона она своя

В Астраханской области нормы могут быть увеличены до 10 килограммов, привел пример Соколов. Узнать о нормах вылова просто. Правила размещены в интернете, можно найти свой регион и конкретный вид рыбы.

Вскоре могут появиться также нормы вывоза рыбы, сейчас Росрыболовство работает над этим показателем. Вероятно, он будет равен трем суточным нормам вылова. То есть перевезти с собой можно будет столько рыбы, сколько сам человек мог бы выловить за три дня. А если он купил эту рыбу у кого-то? По правилам любительская рыбалка разрешена только для личного потребления, не для продажи.

Если рыбака задержат с уловом выше установленных норм, будет штраф. Размеры наказания зависят также от сроков лова, вида рыбы, ее размера. Мальков ловить нельзя, то есть размер рыбы должен быть промысловым. По новым правилам штрафы серьезно выросли.

Особенно выросли штрафы за вылов запрещенных видов рыбы, например, осетровых. "К сожалению, до повышения штрафов было очень много случаев, когда при поимке нарушителей, выловивших триста килограммов стерляди, назначались какие-то смехотворные штрафы, оставшиеся с 90-х годов, порядка 10-15 тысяч. Сейчас все эти штрафы подорожали в разы. Это сотни тысяч рублей по осетровым", - сказал Соколов. Эффект уже есть, добавил он.

Жесткие меры необходимы, и к ним настоящие рыболовы должны отнестись с пониманием. В сохранение запасов осетровых в стране вкладываются миллионы рублей, а незаконный вылов наносит серьезный урон. Когда ситуация улучшится, популяции осетровых будут восстановлены, может быть разрешена и любительская ловля этой рыбы.

Еще одно правило, которое действовало и раньше - запрет на использование сетей, кроме некоторых регионов в Сибири и Дальнем Востоке. Исключение сделано для тех регионов, где у людей нет другой возможности получить пропитание. Применяя сеть, они не нанесут значимого ущерба, но это поможет им выжить, пояснил Соколов. Однако и в этом случае есть свои требования. "Там где разрешается использование сетей, они должны быть промаркированы и четко идентифицируемы. Так будет понятно, что это законная сеть, она была законно приобретена и законно используется", - сказал замруководителя Росрыболовства.

Сети использовать запрещено, исключение сделано только для отдельных районов Сибири и Дальнего Востока, где по-другому не пропитаться

Особенно вредны дешевые капроновые сети. В природе они практически не разлагаются, и наносят огромный ущерб водным биоресурсам. Эта проблема остро стоит в самых густонаселенных регионах, в европейской части страны, на юге. Оборот сетей уже ограничен, штрафы за их использование также будут повышаться. Но каждого нарушителя за руку не поймаешь, инспекторов не хватает. Поэтому Росрыболовство возобновило институт общественных инспекторов. А вообще, важна культура самих рыбаков. "Мы делаем ставку на образовательные учреждения, чтобы доносили в первую очередь до подрастающего поколения, что этим заниматься нельзя", - сказал Василий Соколов.

А в пятницу, 17 мая, Росрыболовство вместе с местными органами власти, общественниками проводит акцию "День без сетей". Участвуют в ней как минимум 30 регионов. Добровольцы очищают водоемы от брошенных сетей, рыбакам рассказывают о новых правилах лова.