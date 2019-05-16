Двукратная олимпийская чемпионка Мария Филатова введена в Международный зал славы спортивной гимнастики.

Филатова, которая в настоящее время живет в Ленинске-Кузнецком и работает тренером в Центре олимпийской подготовки, была приглашена в США. Торжественная церемония состоится 18 мая в городе Оклахома-Сити.

Вместе с российской гимнасткой в Зал славы также включены олимпийская чемпионка в упражнении на бревне американка Шон Джонсон, 11-кратный призер чемпионатов мира белорус Иван Иванков и четырехкратный олимпийский чемпион китаец Ли Сяопэн.

Напомним, что Мария Филатова дважды завоевывала "золото" Игр в командных соревнованиях - в Монреале-1976 и в Москве-1980. Также она является обладательницей личной "бронзы" московской Олимпиады в упражнениях на брусьях, двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.