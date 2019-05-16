Глава МИД Украины не поедет на Совет Европы из-за России

Однако с треском проигранные Порошенко украинские выборы и тот спектакль, который устроили противники новоизбранного президента Зеленского, чтобы не допустить его инаугурации, в очередной раз продемонстрировали культурную и либеральную "глубину" украинской политики, подтолкнув входящие в Совет Европы страны переосмыслить реальное место Киева на международной арене. Отчасти этому способствовал и сам Зеленский, который называл действия Рады (чьи депутаты в немалом количестве входят в украинскую делегацию в ПАСЕ - прим. ред.) "враньем мелких мошенников", сокращенно ВРУ. Так что министры иностранных дел, входящих в Совет Европы стран, решили не идти у этих "мелких мошенников" на поводу в международных делах и вернуть Украину с небес на землю. Падение оказалось столь неожиданным и болезненным, что министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин от скрутившей его обиды отменил свою поездку в Хельсинки на мероприятия Совета Европы. "Впервые за много лет", - захлебываясь от негодования, заявил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Правда, по-настоящему громко хлопнуть дверью официальный Киев по понятным причинам не решился - интересы Украины в Совете Европы будет представлять дипломат рангом чуть пониже министра. Впрочем, от отсутствия или присутствия Климкина, Совет Европы, прямо скажем, ничего не потерял - нынешний министр иностранных дел с приходом Зеленского пост свой стопроцентно потеряет, а слушать в Хельсинки "хромую дипломатическую утку" желающих нашлось бы немного.

Особенно пикантной вишенкой на торте украинской дипломатической мысли стала угроза постпреда Украины Владимира Кулебы, что его страна "существенно пересмотрит объем сотрудничества с Советом Европы", что в переводе на язык общеевропейский, означает, что Киев станет устраивать меньше политических истерик. И все потому, что Совет Европы как институт утратил, с точки зрения Кулебы, "доверие к себе". Разочаровали украинского постпреда министры иностранных дел европейских государств, отказались они становиться марионетками Киева и выполнять его директивы. И это обстоятельство вогнало Киев в уныние. Но теперь Украине придется вновь привыкать, что в Совете Европы "хвост виляет собакой" далеко не всегда.

Точка зрения

В пятницу российский министр иностранных дела Сергей Лавров выступит на встрече министров иностранных дел Совета Европы в Хельсинки. О том, как Москве следует строить отношения с этой организацией, "Российская газета" побеседовала с экспертами.

По мнению заведующей отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежды Арбатовой, выход России из Совета Европы крайне нежелателен, поскольку окажет "негативное воздействие на отношения России как с отдельными государствами, так и со всеми институтами евроатлантического региона". "Перспективы этих отношений будут зависеть от того, сумеют ли партнеры преодолеть фундаментальные разногласия, возникшие после украинского конфликта, переосмыслить прошлые ошибки и начать строить свои отношения на основе политического реализма и диалога по самым трудным проблемам", - отмечает эксперт.

По словам Арбатовой, Россия и Совет Европы нуждаются друг в друге. "Само вступление России в СЕ в 1996 году можно считать успехом российской дипломатии, поскольку Совет Европы - единственная западная организация, которая распространила свое членство на Россию после распада СССР", - говорит Арбатова. Членство в этой структуре не только налагает на Россию дополнительные обязательства, но и дает определенные и весьма существенные преимущества, например, предоставляет ей авторитетную международную трибуну для заявления своей позиции и проведения в жизнь национально-государственных интересов, в частности в связи с дискриминацией русскоязычных общин на территории бывшего СССР, о чем будет говорить Лавров.

По мнению научного руководителя Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ - ВШЭ Тимофея Бордачева, "группа стран, в первую очередь из Европейского союза, монополизировала все ресурсы Совета Европы для продвижения своих взглядов и интересов". Но он также считает, что с членством России в СЕ связаны и очень позитивные вещи, "например, бессрочный мораторий на применение смертной казни".

Бордачев выразил надежду, что Россия не выйдет из Совета Европы, поскольку "это будет означать добровольный уход с одной из и так немногочисленных европейских переговорных площадок, оставление поля боя оппонентам без какой-либо борьбы".

Во многом дальнейшие шаги Москвы зависят от того, вернут ли российской делегации права в ПАСЕ. По мнению Бордачева, сейчас, когда российская сторона поставила вопрос ребром, есть шанс добиться результата, тем более что без российских взносов (а их Москва не платит в бюджет СЕ с 2017 года) организацию ожидает банкротство.

Подготовил Юрий Когалов