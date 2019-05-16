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16.05.2019 14:49
Рубрика: Власть

Глава МИД Украины не поедет на Совет Европы из-за России

Текст: Евгений Шестаков
В пятницу на встрече министров иностранных дел стран, входящих в Совет Европы, помимо традиционных дифирамбов в честь 70-летия организации, предположительно озвучат важное внешнеполитическое решение. Москве вернут ранее утраченные ее делегацией права в Парламентской ассамблее Совета Европы, которых ее лишили после воссоединения Крыма с Россией. Тем самым появится шанс поставить точку в конфликте, следствием которого стал отказ нашей страны выплачивать взносы Совету Европы в связи с неучастием россиян в работе ПАСЕ. Если до июня вопрос о возвращении полномочий российской делегации не будет решен, то у Совета Европы не останется другого выбора , кроме как исключить Москву из организации, что неминуемо приведет к масштабному кризису. О необходимости вернуть россиянам утраченные под нажимом антироссийского лобби права неоднократно говорили многие европейские лидеры. Но каждый раз эти инициативы наталкивались на ожесточенное сопротивление украинских представителей, готовых лечь костьми, чтобы не допустить триумфального российского возвращения. Доходило до того, что немецкие депутаты ПАСЕ публично применяли ненормативную лексику в отношении представителей Незалежной, которые чувствовали себя в ПАСЕ "пупами Земли" и вели себя соответственно. 
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако с треском проигранные Порошенко украинские выборы и тот спектакль, который устроили противники новоизбранного президента Зеленского, чтобы не допустить его инаугурации, в очередной раз продемонстрировали культурную и либеральную "глубину" украинской политики, подтолкнув входящие в Совет Европы страны переосмыслить реальное место Киева на международной арене. Отчасти этому способствовал и сам Зеленский, который называл действия Рады (чьи депутаты в немалом количестве входят в украинскую делегацию в ПАСЕ - прим. ред.) "враньем мелких мошенников", сокращенно ВРУ. Так что министры иностранных дел, входящих в Совет Европы стран, решили не идти у этих "мелких мошенников" на поводу в международных делах и вернуть Украину с небес на землю. Падение оказалось столь неожиданным и болезненным, что министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин от скрутившей его обиды отменил свою поездку в Хельсинки на мероприятия Совета Европы. "Впервые за много лет", - захлебываясь от негодования, заявил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Правда, по-настоящему громко хлопнуть дверью официальный Киев по понятным причинам не решился - интересы Украины в Совете Европы будет представлять дипломат рангом чуть пониже министра. Впрочем, от отсутствия или присутствия Климкина, Совет Европы, прямо скажем, ничего не потерял - нынешний министр иностранных дел с приходом Зеленского пост свой стопроцентно потеряет, а слушать в Хельсинки "хромую дипломатическую утку" желающих нашлось бы немного.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Макрон: Совет Европы нуждается в России

Особенно пикантной вишенкой на торте украинской дипломатической мысли стала угроза постпреда Украины Владимира Кулебы, что его страна "существенно пересмотрит объем сотрудничества с Советом Европы", что в переводе на язык общеевропейский, означает, что Киев станет устраивать меньше политических истерик. И все потому, что Совет Европы как институт утратил, с точки зрения Кулебы, "доверие к себе". Разочаровали украинского постпреда министры иностранных дел европейских государств, отказались они становиться марионетками Киева и выполнять его директивы. И это обстоятельство вогнало Киев в уныние. Но теперь Украине придется вновь привыкать, что в Совете Европы "хвост виляет собакой" далеко не всегда. 

Точка зрения

В пятницу российский министр иностранных дела Сергей Лавров выступит на встрече министров иностранных дел Совета Европы в Хельсинки. О том, как Москве следует строить отношения с этой организацией, "Российская газета" побеседовала с экспертами.

По мнению заведующей отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежды Арбатовой, выход России из Совета Европы крайне нежелателен, поскольку окажет "негативное воздействие на отношения России как с отдельными государствами, так и со всеми институтами евроатлантического региона". "Перспективы этих отношений будут зависеть от того, сумеют ли партнеры преодолеть фундаментальные разногласия, возникшие после украинского конфликта, переосмыслить прошлые ошибки и начать строить свои отношения на основе политического реализма и диалога по самым трудным проблемам", - отмечает эксперт.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По словам Арбатовой, Россия и Совет Европы нуждаются друг в друге. "Само вступление России в СЕ в 1996 году можно считать успехом российской дипломатии, поскольку Совет Европы - единственная западная организация, которая распространила свое членство на Россию после распада СССР", - говорит Арбатова. Членство в этой структуре не только налагает на Россию дополнительные обязательства, но и дает определенные и весьма существенные преимущества, например, предоставляет ей авторитетную международную трибуну для заявления своей позиции и проведения в жизнь национально-государственных интересов, в частности в связи с дискриминацией русскоязычных общин на территории бывшего СССР, о чем будет говорить Лавров. 

По мнению научного руководителя Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ - ВШЭ Тимофея Бордачева, "группа стран, в первую очередь из Европейского союза, монополизировала все ресурсы Совета Европы для продвижения своих взглядов и интересов". Но он также считает, что с членством России в СЕ связаны и очень позитивные вещи, "например, бессрочный мораторий на применение смертной казни". 

Бордачев выразил надежду, что Россия не выйдет из Совета Европы, поскольку "это будет означать добровольный уход с одной из и так немногочисленных европейских переговорных площадок, оставление поля боя оппонентам без какой-либо борьбы". 

Во многом дальнейшие шаги Москвы зависят от того, вернут ли российской делегации права в ПАСЕ. По мнению Бордачева, сейчас, когда российская сторона поставила вопрос ребром, есть шанс добиться результата, тем более что без российских взносов (а их Москва не платит в бюджет СЕ с 2017 года) организацию ожидает банкротство.

Подготовил Юрий Когалов

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