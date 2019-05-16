Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Риме

Первая ракетка России Карен Хачанов не смог пройти дальше третьего круга на турнире в Риме.

Российский теннисист, получивший от организаторов 11-й номер посева, проиграл Фернандо Вердаско в трех партиях со счетом 5:7, 6:3, 3:6.

Счет личных встреч стал 2-0 в пользу испанца. Напомним, что Хачанов в этом сезоне также уступил Вердаско на грунтовом турнире в Мадриде.

Интересно, что у Фернандо Вердаско остались силы на вторую победу за день. Вчерашние матчи пришлось переносить из-за дождя. Поэтому сегодня некоторым участникам пришлось дважды выходить на корт, чтобы "догнать" график соревнований.

Так вот во втором круге Вердаско, занимающий 38-е место в мировом рейтинге, за два часа 46 минут в трех сетах обыграл четвертую ракетку мира австрийца Доминика Тима (4:6, 6:4, 7:5).

Следующим соперником Вердаско станет победитель поединка между Николозом Басилашвили из Грузии и "королем грунта" Рафаэлем Надалем из Испании.