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Рубрика: Власть

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Иностранным специалистам упростят прием в российское гражданство
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Столичный выпуск № 105(7863)
Законопроект, упрощающий предоставление гражданства РФ зарубежным квалифицированным специалистам, внесли в Госдуму.

Смысл законодательного предложения - в сокращении сроков проживания в России. Пока что иностранцы могут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, если они не менее трех лет до дня подачи заявления работают в нашей стране по профессии. Причем эта профессия должна быть включена в перечень, утвержденный Министерством труда и социальной защиты РФ. Инициаторы законопроекта предлагают сократить этот срок до одного года.

В Госдуму внесли законопроект об упрощении выдачи вида на жительство

Список особо востребованных профессий был утвержден в 2015 году и составляет 74 позиции. Что любопытно, в списке нет физиков-ядерщиков и вообще узких специалистов по оружию. Есть акушерки, медсестры, врачи, инженеры, даже математики. Почти три десятка - рабочие специальности. Это разные монтажники, слесари, токари, мастера по многим отраслям промышленности - от нефтяной и газовой до металлообрабатывающей и строительной. Можно смело брать советский список ПТУ и выбирать любой курс обучения - в этом перечне обязательно окажется нужная специальность.

МВД: Число получивших гражданство РФ выросло вдвое за пять лет

Авторы документа явно стремятся восполнить дефицит квалифицированных работников, появившийся после развала среднего профессионального обучения в России. Молодежь повально бросилась в компьютерщики или в бизнес. Ну, большинство компьютерщиков дальше "айтишников" не продвинулось - не всем быть Биллами Гейтсами.

Бизнес, опять же для большинства, не поднялся выше "челнока" или ларька. Мало кто из них стал учредителем банка или крупным держателем акций разветвленной торговой корпорации. А вот квалифицированных токарей-карусельщиков, шлифовальщиков, фрезеровщиков или, скажем, электромонтеров распределительных сетей вдруг образовался дефицит. Но экономика России развивается, и люди, владеющие такими профессиями, у нас востребованы. Сейчас они работают на временных, очень шатких условиях. И могут в любой момент уехать. Так почему бы их не оставить у себя навсегда, создав режим максимального благоприятствования?

Список особо востребованных в нашей стране профессий был утвержден в 2015 году. В этом перечне 74 позиции, в том числе медсестры, врачи и инженеры

Очевидно, что подавляющее большинство специалистов, желающих получить российское гражданство в упрощенном режиме, выходцы из стран ближнего зарубежья. По сути, это наши бывшие сограждане, хорошо знающие русский язык, обычаи, законы и вообще реалии жизни в России. Им не надо долго адаптироваться, не потребуются какие-то затраты на обучение и даже обустройство. Все, что им требуется, - получить официальный статус. Чтобы с испугом не оглядываться на каждого полицейского. А Россия получит новых исключительно нужных ей профессионалов.

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