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16.05.2019 19:30
Рубрика: Власть

Под надзором центра

Кабмин вернет ветеринарный контроль с регионального уровня на федеральный
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
Ветеринарный контроль будет полностью переведен на федеральный уровень. Все полномочия планируется сконцентрировать в Россельхознадзоре.
Премьер поставил задачу создать четкую федеральную вертикаль государственного ветнадзора. Фото: Александр Корольков Премьер поставил задачу создать четкую федеральную вертикаль государственного ветнадзора. Фото: Александр Корольков
Премьер поставил задачу создать четкую федеральную вертикаль государственного ветнадзора. Фото: Александр Корольков

Правительство на заседании 16 мая рассмотрело поправки в законодательство, формирующие в стране единую, централизованную систему государственного ветеринарного надзора. Агропромышленный комплекс страны сегодня активно развивается. "Это та сфера, где важна позитивная динамика не только по валовым показателям, но и по вопросам качества, а для этого необходим централизованный контроль", - считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отсутствие централизованного регулирования не позволяет использовать скоординированные меры для борьбы с распространением заразных болезней

- После определенных проблем, которые возникли, очевидно стало, что сейчас такого рода централизация является правильной, - заявил премьер-министр.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Россельхознадзор опроверг информацию о перебоях с поставками молока

Россельхознадзор проводил мониторинг работы региональных ветеринарных служб и выявил некоторые проблемы. В частности, совмещение функций по оказанию платных ветеринарных услуг и осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора негативно сказывается на объективности контрольно-надзорной деятельности в этой сфере. Имели место факты сокрытия очагов заразных болезней животных и несвоевременное исключение из оборота опасной продукции. А отсутствие централизованного регулирования не позволяет использовать скоординированные меры для борьбы с распространением заразных болезней животных. Отсутствие единой вертикали управления ведет к ухудшению инфраструктуры ветеринарных служб.

Это только часть проблем, обозначенных Россельхознадзором. На основе их анализа и было принято решение исключить дублирование надзорных полномочий, создать более четкую вертикаль и закрепить единообразие действий при государственном ветеринарном надзоре.

Отопительный сезон прошел - долги остались

Первым вопросом заседания стали итоги прошедшего отопительного сезона. "Регионы в целом неплохо подготовились к зиме", - напомнил глава правительства. Некоторым была оказана поддержка на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. "В результате общих усилий число аварий стало меньше почти на 10 процентов в тепловых сетях, на 6 процентов - в электросетевом комплексе, - оценил Медведев итоги. - Хорошо, что эта тенденция наблюдается уже с 2013 года. За шесть лет количество аварий на объектах генерации и сетевого комплекса сократилось более чем на четверть".

Фото: Пресс-служба комитета госуслуг Москвы
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Проблемы все же остаются. Зафиксировано девять чрезвычайных ситуаций, основная причина которых - большой износ котельных, сетей, других объектов. "Естественно, со всем этим нужно разбираться", - указал премьер.

До сих пор актуален вопрос задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики за потребленные ресурсы. "По данным регионов, она снизилась на 6 процентов и составила 213 миллиардов рублей. Суммы по-прежнему внушительные, - подчеркнул Медведев. - Поэтому прошу принять меры по погашению задолженности - дополнительные меры, потому что и так все эти решения есть и предпринимаются определенные усилия". Для этого в том числе нужно заключать прямые договоры между жильцами и ресурсоснабжающими организациями, исключать недобросовестных управляющих из цепочек расчетов, отметил председатель правительства. После доклада министерства энергетики премьер обратил внимание на необходимость проанализировать формирование задолженности и принять меры по ее погашению, предусмотрев в бюджетах средства на возмещение затрат.

Тем временем

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису довести до конца оказание помощи пострадавшим и семьям погибших в результате катастрофы самолеты "Аэрофлота" в столичном аэропорту "Шереметьево". 5 мая в результате ЧП погиб 41 человек. "Все нужно довести до завершения, поскольку это очень тяжелое происшествие", - заявил глава правительства в ходе рабочей встречи. Чибис заверил, что региональная администрация находится на прямой связи со всеми пострадавшими и их семьями, без бюрократических проволочек. Все выплаты со стороны региона проведены, подчеркнул он, и сейчас решаются вопросы, связанные с психологической помощью и организацией похорон. "Все, что от нас зависит в этой ситуации по защите семей, близких, мы, безусловно, стараемся делать", - сказал врио губернатора.

Еще одна тема встречи - ситуация с энергоснабжением на Кольском полуострове. Андрей Чибис рассказал, что одним из главных вопросов региона в сфере ЖКХ остается состояние коммунальной инфраструктуры, в частности, зависимость от топочного мазута . Он отметил, что видит задачу в том, чтобы в течение пяти лет перейти на другие виды топлива, которые менее подвержены скачкам в цене. "Все ваши предшественники, с кем я общался на эту тему, - они эту задачу пытались решить. Но дело даже не в том, что решали неправильно, а это реально сложная задача. Но если удастся создать такую более современную автономную систему энергоснабжения, поставки энергоносителей и решения в целом задач энергобаланса на Кольском полуострове, это, конечно, будет очень важно. Давайте подумаем, какие еще дополнительные усилия в этом направлении нужно предпринять", - сказал Медведев.

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