Какое право для россиян является главным

В оценке прав и свобод у сограждан переоценка ценностей. Когда-то первое место у свободы слова (теперь 19 процентов) и личных свобод (43 процента) с резким отрывом "отняло" право на бесплатную медицинскую помощь - 78 процентов. Далее, по оценкам фонда "Общественное мнение", идет право на бесплатное образование (62 проц.), право на жилище (53 проц.). И лишь потом - право на личную свободу (43 проц.).

В число аутсайдеров, помимо свободы слова, попали свобода передвижения и выбора места жительства (11 проц.), свобода совести (8 проц.), свобода предпринимательства (7 проц.), свобода собраний и манифестаций (2 проц.) и право самостоятельно определять национальность (2 проц).

- Все закономерно, - комментирует итоги опроса профессор МГППУ Владимир Кудрявцев. - Что имеем, то не ценим. Реформы 90-х нормой сделали свободу слова и передвижения, свободу совести и предпринимательства, но советские, кстати, в СССР неценимые нормы, - бесплатного образования и медицинского обслуживания - перестали ими быть. Как итог постреформенного мышления, они сразу выросли в системе защиты гражданских прав и свобод. Да и ценностей как таковых.

Кудрявцев полагает, что следующим этапом эволюции гражданского правосознания будет переоценка значимости пока "малозаметных" прав - права на получение квалифицированной юридической помощи (12 проц.), права на личную и семейную тайну (18 проц.), права частной собствености на землю (21 проц.) и права на благоприятную окружающую среду (21 процент).

В этом эксперт видит признаки складывания гражданского общества.