Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме

Первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, вышла в третий круг турнира в Риме.

Во втором круге Касаткина обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову. Россиянка отдала сопернице первый сет, однако смогла завершить матч в свою пользу со счетом 2:6, 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с еще одной чешской спортсменкой Маркетой Вондроушовой. Та смогла одолеть румынку Симону Халеп (2:6, 7:5, 6:3).

Так как вчера матчи в Риме были отменены из-за дождя, организаторы стараются нагнать упущенное время. По этой причине Касаткина и Вондроушова вынуждены будут играть второй матч за день. Он назначен на 19.40 мск.