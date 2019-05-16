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16.05.2019 14:15
Рубрика: Власть

Командиров обязали отвечать за морально-политическое состояние военных

Текст: Татьяна Замахина
Госдума окончательно приняла правительственный законопроект, согласно которому командиры в армии будут отвечать за морально-политическое состояние личного состава. Инициатива связана с мощным информационно-психологическим давлением, которое оказывается на военных в деструктивных целях, отметили в Думе и Минобороны.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Как ранее пояснял депутатам замминистра обороны России Николай Панков, данный документ был подготовлен во исполнение поручения президента РФ. Необходимо создавать систему работы с личным составом, отвечающую современным реалиям, подчеркнул Панков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В настоящее время командиры ответственны за морально-психологическое состояние личного состава. Теперь - и за морально-политическое. Непосредственно новые обязанности возлагаются на заместителей командиров по военно-политической работе, которые должны заниматься соответствующей подготовкой и информированием.

Необходимость изменений, как объяснили в профильном комитете по обороне, связана с тем, что россияне, в том числе и военнослужащие, стали мишенями "целенаправленной и деструктивной работы". Как подчеркнул в ходе рассмотрения в третьем чтении член комитета Владимир Богодухов, для указанных целей создаются специальные информационно-аналитические центры. Так что военнослужащим важно прививать "политическую культуру".

Парламентарий напомнил, что 30 июля прошлого года было создано Главное военно-политическое управление ВС РФ, среди целей которого - "формирование слаженных воинских коллективов, способных к выполнению задач в любых условиях". Дополнение перечня обязанностей командиров продолжает эту линию.

Фото: Виктор Васенин
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Первый зампред комитета Александр Шерин в развитие инициативы выдвинул еще одну идею. По его словам, морально-политическое состояние ребят, приходящих в армию, "переломить" сложно. Ведь это уже, по сути, сформировавшиеся личности. Так что подготовка к службе в ВС должна начинаться раньше - в том числе и в гражданских институтах. Шерин напомнил, что в советское время была цепочка "октябренок - пионер - комсомол". Парламентарий, впрочем, не настаивал на ее возрождении, однако призвал развивать такое направление, как Юнармия.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что инициатива не предполагает разрешение деятельности в ВС РФ каких-либо политических партий, а также ведения идеологической работы и агитации в интересах отдельных социальных групп.

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