Видео: Популярный курорт засыпало снегом

Французский остров Корсика оказался во власти снегопада. Снежный покров парализовал движение между городами Бастия и Аяччо, в котором, кстати, в 1769 году родился полководец и французский император Наполеон Бонапарт.

Как сообщает телеканал BFMTV, в результате сильных осадков образовались сугробы высотой до пяти сантиметров. Автомобильное движение на гороном перевале Виццавона было перекрыто на несколько часов.

Местные префектуры были вынуждены вывести для расчистки дорог снегоуборочную технику.

Если коммунальным службам и чиновникам капризы погоды добавили хлопот, то местные жители охотно фотографируются на фоне необычного природного явления и выкладывают в сети видео ролики.