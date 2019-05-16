Экс-первая ракетка мира и пятикратная чемпионка "Больших шлемов" Мария Шарапова не сыграет на "Ролан Гаррос", который стартует 26 мая.

- Снялась с Открытого чемпионата Франции. Принимать правильные решения не всегда легко, - написала Шарапова в своем аккаунте в "Инстаграм". - Ну а теперь хорошие новости: я вернулась к тренировкам и постепенно работаю над укреплением плеча. Я очень скучаю по тебе, Париж. Увидимся в следующем году.

Из-за травмы плеча, которая беспокоит российскую теннисистку с января 2019 года, у Марии уже давно не было игровой практики. Последний раз она выступала в Санкт-Петербурге . Потом отказалась от поездки в Майами и Индиан-Уэллс, а также пропустила весь грунтовый сезон.

После завершения турнира в Риме Шарапова должна опуститься в рейтинге WTA в район 50-го места, а после "Ролан Гаррос" и потери очков за прошлогодний четвертьфинал потеряет еще 30 позиций.